Comienza el cole, comienzan las rutinas

La caries es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Se trata de una enfermedad bacteriana y transmisible. La prevención y la detección temprana pueden ayudar a evitar dolor, ausencias escolares, dificultad para masticar o hablar.

Con la llegada de septiembre tanto niños como adultos volvemos a retomar nuestras rutinas diarias. Durante el verano tendemos a descuidar más la higiene oral, abusamos de helados, snacks poco saludables, refrescos azucarados, batidos… Los niños pasan días y noches fuera de casa, en campamentos o en casa de amigos y/o familiares por lo que no podéis estar tan pendientes del cepillado de los más pequeños.

Con la vuelta al colegio muchos niños se quedan a comer en comedores. Es bueno recordarle la importancia del cepillado después de las comida y recalcar que el cepillo de dientes no se debe compartir con nadie. Ya, que si lo compartimos estaremos pasando las bacterias que se quedan en el cepillo de una boca a otra.

Otra de las rutinas que vuelven en septiembre son las actividades extraescolares. Algunos niños que practican deportes sufren traumatismos dentales. Para determinados deportes de contacto se recomienda el uso de protectores bucales. Háblalo con el odontopediatra de tu hijo/a y te asesorará sobre el tema.

Recuerda que la alimentación es uno de los factores que más íntimamente ligado está a la caries. Para conseguir que tu hijo/a tenga una boca libre de caries opta por meriendas a base de fruta, bocadillos de pan, frutos secos y siempre acompañando con agua… Evita los zumos envasados, los yogures de beber, las galletas, batidos, refrescos azucarados…

COLABORACIÓN DURANTE EL CEPILLADO

Es muy importante que el niño entienda por qué es necesario cepillarnos los dientes todas las noches. La mayoría intenta evitarlo, llora o no colabora cuando intentamos cepillarlos.

También es importante adaptar las explicaciones a la edad del niño/a, ya que, si entienden la importancia del cepillado será más fácil conseguir su colaboración. También es vital adaptar la técnica del cepillado a la edad del niño.

De 0 a 2 años: El cepillado debe ser llevado a cabo por un adulto. Primero limpiando las encías del bebé una vez al día y, con la erupción de los primeros dientes, con un cepillo dental adecuado a la edad.

De 3 a 6 años: El cepillado debe ser llevado a cabo por un adulto. Tu odontólogo infantil es el que debe determinar la cantidad y el tipo de pasta en función del riesgo de caries.

Podemos dejar que el niño juegue a cepillarse, de este modo irá adquiriendo rutina y destreza, pero debe ser

repasado por un adulto para considerarse un cepillado eficaz.

De 6 a 12 años: Tu hijo ya es mayor, ha desarrollado las capacidades motrices suficientes para llevar a cabo el cepillado de dientes de forma eficaz. Una vez al día el cepillado debe ser repasado por un adulto. Tu odontólogo infantil es el que debe determinar la cantidad y el tipo de pasta en función del riesgo de caries.

De 12 a 18 años: Tu hijo ya ha desarrollado las capacidades motrices suficientes para llevar a cabo el cepillado de dientes de forma eficaz sin supervisión.

VISITA AL DENTISTA SIN ANSIEDAD

Preparar a tu hijo/a para su primera revisión dental es clave para que ésta se desarrolle con éxito. Sobre todo si tiene entre dos y seis años.

No trasmitas ansiedad dental. Si tu hijo/a te pregunta que le van a hacer evita respuestas similares a: "tranquilo, no te van a hacer daño" o "no te preocupes, solo es un pinchazo".

Tampoco es bueno asustarlo si se cepilla poco o quieres que coma más sano, " ya verás, con lo poco que te cepillas seguro que tienes un montón de caries"...

Mantén la calma: Si tu hijo/a no colabora cuando llega la hora de sentarse en el sillón mantén la calma.

Intenta averiguar por qué se porta así. Lo más normal es que tenga miedo, (miedo a lo desconocido). Con paciencia conseguirás que colabore. Se trata únicamente de explicarle qué es exactamente lo que le van a hacer, qué van a usar, y para qué sirve cada una de las cosas que llamen su atención. Un buen modo de explicarlo es que los papás hagan de modelo, así los niños verán que es lo que le van a hacer y empezarán a confiar.

Escoge la hora más adecuada: Si es pequeño y está acostumbrado a echarse la siesta evita la hora de la siesta. Si sabes que se despierta de mal humor evita coger cita justo cuando se despierta. Si acude a varias actividades extraescolares evita que siempre se pierda la que más le gusta, ya que esto hará que vaya enfadado a la consulta.

Debemos tener en cuenta que si los niños están cansados o enfadados lo más probable es que no quieran colaborar.

Dale de comer algo ligero: Si solo va a ser una revisión no tiene importancia. Pero si le van a realizar algún tratamiento que lleve implícito anestesia es importante que haya comido algo ligero antes, ya que después, tendrá que estar un par de horas sin masticar para evitar mordeduras post anestesia. Debemos evitar las comidas copiosas para minimizar las nauseas y vómitos.