Os escolares do colexio Cardenal Cisneros están encantados coa idea de profundizar en temas de robótica xa que as novas tecnoloxías son para eles moi motivadoras. O máis interesante é que fomentan a súa creatividade e aprenden disfrutando e disfrutan aprendendor.

A denominación de "Compartindo coñecementos" deriva do feito de que o profesorado comparte coñecementos cos alumnos e alumnas e eles entre si para avanzar nas actividades; os rapaces e as rapazas de 4º ESO cos peques de Infantil e a directora do Espazo Maker Masque3D co alumnado.

Tendo en conta a frase do poeta Antonio Machado: "En cuestións de cultura e de saber, so se perde o que se garda; so se gaña o que se da" animáronse a espallar os coñecementos que teñen para que medren nos que teñen ao noso carón.