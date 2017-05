Conociendo la diabetes en los colegios

La educadora en diabetes, Marisa Ruiz Santiago, impartió en el Colegio Público de Seixalvo una charla sobre "Conocimientos básicos de diabetes en las aulas", a la cual asistieron la concejala de sanidad Sofía Godoy; la jefa territorial de educación, Mª Luz Fernández Quintas; la inspectora de educación de este centro escolar, María Teresa Vázquez Montes; la representante del equipo de orientación específico Mª Ramona Gómez Iglesias; y gran parte del profesorado y personal de cocina del centro. Todos se interesaron por las complicaciones que esto puede llevar a cabo siendo partícipes y aprendiendo a manipular el material necesario que utilizan a diario estos enfermos crónicos.

También se impartieron estas charlas en los colegios Carlos Casares de Xinzo de Limia y en el colegio O Ruxidoiro de A Valenzá.

Durante las charlas también salieron a contexto dudas y dificultades con los que los profesores y personal de cocina se encuentran cada día con los “niños dulces” del cole, ya que no tienen “cuidadores o personal cualificado” asignados a atenderlos al no contemplarse desde la administración que la diabetes es una enfermedad con necesidades especificas de atención, y con lo que las asociaciones, federaciones y familias reclamamos cada dia para que se contemple, ya que los niños de edad temprana (menos de 9 años), no son capaces de valorar sus mediciones ni considerar si sus niveles de azúcar en sangre son bajos o altos y actuar sobre esos resultados.

Resaltar que a dia de hoy sólo disponemos de la gran voluntad y esfuerzo de los profesores que atienden a nuestos hijos en los colegios para tenerlos bien cuidados en las horas lectivas y no caer en hipoglucemias severas.

Solicitamos a la Administración una solución que atienda esta enfermedad crónica en las aulas y que aumenta considerablemente cada día en edades más tempranas.

Desde la Asociación Diabética AURIA y la Federación Gallega de personas con diabetes, Fegadi, agradecemos el interés mostrado a todo personal de educación por asistir a estas charlas formativas-educativas para adquirir mas conocimientos en la actuación con los niños en las aulas y asi conseguir una mayor concienciación en Diabetes.