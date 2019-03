Consumo de froita e leite nos recreos

O CEIP Xosé Manuel Folla Respino participa no programa "Aliméntate ben", dentro do Plan Proxecta. A través das súas modalidades de froita e lácteos na escola e do Programa de axudas escolares de froitas, castañas e leite, do Fondo Galego de Garantía Agraria, proporciónanlle ao centro de xeito gratuíto froita e leite para tomar ao longo do curso.

A froita fresca a consumen dous períodos de 10 días de clase cada un; e o leite durante dous períodos de 60 días cada un. Durante estes días de reparto de froita e leite baixan todos na hora do recreo ao comedor para degustar estes produtos antes de saír ao patio a xogar.