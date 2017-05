O Concello de Ourense e Viaqua abriron onte o prazo para anotarse na segunda edición do programa educativo Arquimakers, Crear para Pensar. Coa auga como fío condutor do proxecto, quérese fomentar a creatividade infantil a través do vídeoxogo Minecraft, co que poderán aprender a crear as cidades do futuro de forma dixital.

Os alumnos deberán ir solucionando os diferentes problemas e retos que lles vaian xurdindo, e tamén os que se lles vaian propoñendo, sen alonxarse de aspectos coma a co-responsabilidade, a sustentabilidade e o traballo. Fronte o 'pensar para crear', fomentarase o 'crear para pensar'.