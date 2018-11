Creativa e innovadora divulgación do idioma

A celebración do Samaín/Halloween no CEIP Manuel Respino de A Rúa súmase a moitas outras conmemoracións que organizan ao longo do curso. Todas as actividades programadas neste colexio van encamiñadas a potenciar e divulgar o galego de maneira innovadora e creativa, partindo sempre da contorna onde se atopan e facendo especial fincapé na participación e implicación da comunidade educativa. Deste xeito, unha eficiente labor conxunta, por parte de todos e todas poderá verse recompensada con froitíferos resultados na ardua e gratificante tarefa de educar.