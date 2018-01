Diversión con maiúsculas entre os nenos de Cenlle

Os nenos e nenas de Cenlle compartiron uns fantásticos días de lecer gracias ao gran números de actividades que desde o Concello do municipio prepararon expresamente para eles. Baixo o nome de Cine de Nadal, os cativos e cativas acudiron ao Novocine de Leiro para ver a película "Se armó el Belén". Foi unha experiencia fantástica e os participantes coincidiron en sinalar o ben que o pasaron durante a xornada.

Un ano máis, o Concello organizou tamén a visita a Pazolandia, sen dúbida unha das actividades máis agardadas dos nenos e nenas cada Nadal. Numerosos cativos de Cenlle se sumaron a esta actividade e compartiron no Paco Paz unha mañá do máis divertida gozando das múltiples atraccións deste parque. Á volta, comeron todos xuntos na Casa do Pobo de Laias e tras o xantar, foron testemuños dun contacontos e da tan agardada visita dos Reis Magos de Oriente. Foron días magníficos en Cenlle para todos os nenos e nenas do municipio.