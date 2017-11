Diversión sobre rodas e no supermercado

Son numerosas as actividades que se organizan de xeito paralelo ás clases no colexio María Auxiliadora de Ourense. Esta semana queremos destacar dúas delas por ser interesantes, á vez que divertidas. Un grupo de 5º de Primaria participou nun simulacro de supermercado. A finalidade desta actividade era traballar con números decimais e cos céntimos. Non faltou unha banca e caixa para pagar o que fixo que esta actividade interactiva fora divertida á vez que educativa.

Por outra banda salientar a escola de patinaxe en liña coa que conta Salesianos. Un total de 120 nenos e nenas forman parte desta escola e gozan de múltiples actividades ao longo do curso, a máis recente foi a de Samaín, disfrazáronse e maquilláronse e luciron guapísimos sobre os patíns, aportando así un tono simpático a unha das sesións de adestramento semanal.