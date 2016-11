A educación é a chave do futuro

Sonia foi a encargada de presentar, no pleno do Concello, a lectura dos dereitos dos nenos. A continuación varios alumnos realizaron a lectura correspondente: Alejandra, Sol, Bea, Paula, Ana, Miguel, Sabela, Eugenia, Andrea, Pablo, Carlota, Marcos Alfonso, Nicolás, Sara, Celia e Jorge leron o manifesto e finalizaron a actividade coa entrega do pasaporte de humanidade. Foi unha xornada magnífica, con momentos únicos e cos escolares moi implicados.