Su educación vial es tu ejemplo

En este segundo artículo, os traigo a coalición la frase que dentro de nuestro proyecto socio educativo vial que desarrollamos y titulado "Ourense Educa e Involucra" es una de las actividades que llevaremos a cabo en 2019 y que puede servir para el resto de centros educativos. El objetivo es conseguir que nuestros escolares, tras recibir la información acorde a su edad, ejerzan de educadores viales, puede sonar raro o incluso ambiguo pero no imposible, y digo esta afirmación basado en los estudios realizados y encuestas en centros educativos donde se han llegado a las conclusiones de que los niños perciben los malos hábitos o las malas conductas de los adultos, pudiendo definirlos como los mejores indicadores de esas infracciones que llevan a cabo como peatones o como conductores las personas mayores, por ello la importancia de enseñar los valores cívicos en materia de seguridad vial desde edades muy tempranas.

Para ello, es necesario primero la enseñanza en materia de Seguridad Vial en el ámbito familiar y lo importante poder seguir haciéndolo dentro la comunidad educativa con unas pautas: En primer lugar, hábitos correctos de seguridad vial y actitudes y lo segundo, motivando al escolar posteriormente al implicarlo en actividades que giren en la formación, en la educación de esos valores cívicos. Les aseguro que funciona esa metodología con la realización de talleres, de charlas y actividades. Los niños ya saben que aprenden en muchas ocasiones por repetición por eso la importancia de los padres a la hora de caminar por la ciudad como peatones, como ciclistas, al ir en el vehículo como pasajeros, como conductores, etcéteras. Pitágoras afirmó: Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Sobre esta afirmación de Pitágoras es necesario dar los conocimientos necesarios en todo lo relacionado en materia de normativa (por ejemplo la circulación en bicicleta de nuestros pequeños en la ciudad, conocer la obligatoriedad del uso del casco en vía urbana hasta los 16 años, las pautas seguras para un paso peatonal, conocimiento del paso en semáforo) el saber comprender las señales de tráfico y sobre todo visualizar las actitudes positivas en primer lugar como peatones y posteriormente como pasajeros y conductores de cualquier vehículo hacen que un niño educado en esta materia será en un futuro un conductor concienciado.

Visualizar y educar y al final preguntas como: ¿por qué los mayores conducen con el teléfono?, ¿por qué mama no se pone el cinturón de seguridad al montar en el coche?, ¿por qué los mayores no cruzan por los pasos peatones?, ¿por qué no respetan el semáforo peatonal en rojo?, etcétera... Son preguntas muy sencillas a edades muy tempranas que con el paso del tiempo se maduran con afirmaciones de que el alcohol mezcla mal con la gasolina, que la velocidad mata, que las drogas te sacan de la carretera y de tu vida, que el teléfono en el coche te desconecta del mundo, que las distracciones se pagan muy caras eso se consigue trabajando de una manera pedagógica la formación y la prevención en esta materia tan importante de la seguridad vial.

En este artículo les dejo el consejo de la pauta correcta tanto para nuestros pequeños como para nuestros mayores sobre la forma correcta de pasar un paso peatonal y sobre todo tengan en cuenta que nuestros pequeños tienen un ángulo de visibilidad menor que se reduce sustancialmente.