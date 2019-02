Para aquellos a los que nos gusta el Entroido nos encontramos en una provincia privilegiada. No hay una sola comarca donde no se disfrute de esta fiesta de una manera singular y que no tenga una máscara típica, hasta el punto que el Martes de Carnaval o el Miércoles de Ceniza son la fiesta local más requerida por los concellos.

Suele coincidir con los días inmediatamente anteriores a la Cuaresma pero tenemos lugares como Xinzo de Limia o Verín en los que el festejo comienza a celebrarse mucho antes.

El gran arraigo del carnaval en la provincia hizo que hasta no dejasen de celebrarse durante el Régimen de Franco, en que por razones de seguridad estuvo inicialmente prohibido consiguiéndose incluso que hasta las autoridades hicieran la vista gorda cuando no participasen directamente en la fiesta.

Hay cierta unanimidad en considerar el Entroido ourensano como uno de los más importantes a nivel nacional junto con Tenerife, Las Palmas, Cádiz o Badajoz, entre otros.

MÁSCARAS

Los más importantes de la provincia son los de Verín, Laza y Xinzo de Limia (al que recientemente han declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional). También son muy sonados los de Ourense capital, Vilariño de Conso, Manzaneda, Viana do Bolo, Sarreaus, Boborás o Amoeiro, entre otros.

Las máscaras más llamativas son el Cigarrón de Verín, el Peliqueiro de Laza, la Pantalla de Xinzo de Limia, los Boteiros de Vilariño de Conso y Viana do Bolo, la Máscara de Manzaneda, los Vellarróns de Riós, los Vergalleiros de Sarreaus, los Zarramanculleiros de Cualedro, los Troteiros de Bande, los Cabreiros de Muiños, las Madamas e Galáns de A Merca, Oso, Toro y Gigante de O Bolo, las Bonitas e Abutardas de Sande y Cartelle, las Gárgolas de Celanova, las Mascaradas de Garabás, los Felos de Maceda, los Rodos e Corozos de Boborás, los Irrios de Castro Caldelas, los Borralleiros de Cortegada, Galanes e Madamitas de Entrimo, Vacaloura de O Barco de Valdorras, Labardeiras e Señoritas de Mugares, A Pita de Eiroás, Frei Canedo del Barrio de A Ponte de Ourense, Paquita y Nicanor de Seixalvo, Farrampán de Pentes, Peloto de O Tameirón, Verrallón de Veiga do Seixo o Chocalleiros de Vilardevós, entre otros.

GASTRONOMÍA

Son típicos de esta época el cabrito, el cocido, chorizos de carne y cebolla, lacones, cachuchas, androllas, caldo, filloas, orejas y flores de carnaval, roscón, bica, o Tarta do Cigarrón de Verín. Todo ello bañado con los vinos de las denominaciones de origen de la provincia y sin olvidar la bebida nacional de Galicia: el licor café.

Coinciden también Fiestas Gastronómicas como la de la Androlla de Viana do Bolo, las Bodegas de Oimbra o la del Cabrito de Vilariño de Conso.

FECHAS CLAVE

A principios de enero empiezan a calentar los Felos de Maceda y los Cigarrones de Verín sin vestir todavía el traje.

17 de enero: San Antón: salen los primeros Cigarrones de Verín con el traje.

8 de febrero: Folión de medianoche en Laza.

9 de febrero: Petardazo en Xinzo de Limia

10 de febrero: Domingo Fareleiro en Xinzo de Limia

16 de febrero: Colgamento do Meco en Xinzo de Limia

17 de febrero: Domingo Oleiro en Xinzo de Limia

21 de febrero: Xoves de Compadres en Verín. Cena de hombres y quema del Maragato.

24 de febrero: Domingo Corredoiro en Verin con un espectacular desfile de Cigarrones y primera salida de las Pantallas de Xinzo de Limia.

28 de febrero: Xoves de Comadres en Verín con el Desfile Infantil por la mañana y con la cena multitudinaria de miles de mujeres que después van al Barrio de San Lázaro a esperar la Bajada del Entroido desde el Castillo de Monterrey por el Camino Real.

1 de marzo: Viernes de Compadreo en Verín y Gran Folión en Laza

2 de marzo: Bautizo del Cigarrón en Verín y Fariñada en Laza.

3 de marzo: Domingo de Entroido. Día clave en toda la provincia con cita obligada en Verín para disfrutar de su impresionante Desfile de Carrozas a las 12 horas.

4 de marzo: Lunes de Entroido. Farrapada, la Morena y las Hormigas en Laza.

5 de marzo: Martes de Entroido. A las 17 h. el Gran Desfile de Xinzo de Limia y repetición del de Verín. Testamento do Burro en Laza.

6 de marzo: Miércoles de Ceniza. Entierro de la Sardina en Xinzo de Limia y Ourense capital.

9 de marzo: celebración del Sábado de Piñata en Celanova

10 de marzo: Domingo de Piñata con celebración y entrega de premios en Verín y Xinzo de Limia.

Y a partir de esa fecha comienza la cuenta atrás hasta la llegada el Entroido de 2020. ¡Mientras tanto a disfrutar!