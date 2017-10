Escolares reivindican bosques verdes

Os incendios que asolaron estes días os montes galegos non deixaron a ninguén indiferente e os nenos sumáronse as reaccións. Este foi o caso dos escolares do CEIP de Seixalbo que non podían, nin querían permanecer impasibles ante tales feitos.

Deste xeito, cada titor na súa clase repartiu folios en branco, a metade das aulas pintaban os folios de negro e a outra metade de cor verde. Despois xa no patio debuxaron unha árbore de grandes dimensións e romperon os folios negros, xa que non queren bosques queimados, e os folios verdes os colocaron na árbore, reivindicando así os bosques que queren, verdes e fermosos.

Esta iniciativa sumouse a moitas outras que realizaron nos centros de ensino coas que queren amosar a súa repulsa polos incendios que estes días invaden os nosos bosques.