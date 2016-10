Os escolares sumáronse á campaña do Domund

Esta pasada fin de semana e con motivo da Campaña do Domund, domingo mundial das misións, celebrada o día 23 de outubro, escolares do colexio Carmelitas, de 5º de Primaria, saíron á rúa para recaudar cartos para esta campaña e colocaron unha mesa informativa na rúa do Paseo. O obxectivo, ademais tamén era informar a todos os viandantes do que é o Domund, cuxo lema nesta edición foi "Sal de tu tierra".



Na actividade tamén participaron noutro rincón de Ourense, concretamente na rúa do Progreso, mozos e mozas dos grupos Saltimbanqui, Andaina, ADS e alumnado do colexio Salesianos e de Amencer, que acudiron acompañados por animadores e animadoras e profesores e profesoras do centro.



A xornada foi todo un éxito xa que os ourensanos volveron a demostrar que cando se trata de axudar aos máis necesitados son os primeiros en colaborar.