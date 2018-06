Un esforzo de redacción e caligrafía merecedor de premio

Con aplausos dos seus compañeiros e compañeiras do colexio. Así recibiron a nova os escolares de 1º de Primaria do CEIP de Oímbra: eran os gañadores do concurso Xornalistas na Escola da súa categoría!

"Diario do CEIP de Oímbra" foi o traballo elaborado por este grupo que quería plasmar nas catro páxinas as actividades máis salientables do curso. Primerio escolleron os temas entre todos e despois redactaron cada unha das novas. O seguinte paso foi o reparto de tarefas entre o alumnado: uns escribirían as noticias, outros os titularos e entre todos lle deron forma para acadar un fantástico resultado final.

Durante semanas aproveitaron os momentos que tiñan libres para adicarse á elaboración do seu xornal. Con esta actividade didáctica potenciaron o traballo en grupo xa que tiveron que escoller entre varias novas as que ocuparían as páxinas do seu xornal. Esforzáronse moito na redacción e na caligrafía e ademais amosaron estar moi motivados xa que, ademais de tratarse dunha actividade diferente, fíxolles moita ilusión ver o seu xornal publicado e que moita xente fora testemuño do seu esforzo.