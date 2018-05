Exercicios de relaxación no horto

Entre os múltiples proxectos nos que están inmersos no colexio María Auxiliadora "Salesianos", destaca dende hai anos o horto escolar, un espazo no que traballan e aprenden todos os escolares do centro con actividades adaptadas a cada idade. Nesta ocasión tocoulle o turno aos nenos e nenas de Infantil, que visitaron o horto co fin de sacar unhas herbas, regalo e recolectar algún dos productos de tempada, entre eles exquisitas fresas.

Tamén adicaron a xornada a plantar flores que pronto deixarán aínda máis fermoso este espazo. Ademais de coidar o horto, nesta ocasión os escolares participaron nunha serie de exercicios de relaxación, aprender así é sen dúbida do máis divertido.