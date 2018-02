Exhaustiva análise de "Izan o da saca"

As Tertulias Literarias no Liceo de Ourense foron o colofón dunha actividade que xa comezou semanas antes nos colexios. Cada un dos 11 centros de ensino, oito da cidade de Ourense e tres de distintos puntos da provincia, que participaron na actividade recibiron da man do Concello de Ourense e da Deputación provincial exemplares do libro obxecto de análise.

As cámaras de Telemiño desprazáronse ata o colexio Padre Feijoo Zorelle para ser testemuños dos momentos de preparación das tertulias. Os escolares, despois de ler os exemplares, e coa axuda en todo momento da súa mestra, foron analizando determinados fragmentos e aspectos do libro. Sabían que días despois o presentaría no Liceo de Ourense xunto ao resto dos alumnos e alumnas convidados á actividade polo que se esforzaron moito para presentar un magnífico traballo de análise e comprensión da lectura en galego que lles propuxeron nesta edición.