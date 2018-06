Festa para despedir o curso

O curso 2017/2018 chega ao seu fin. Numerosas vivenzas, coñecementos, amizades e experiencias compartidas durante máis de nove meses son o resumo dun curso escolar que agora remata para dar paso ás tan agardadas vacacións de verán. Para celebrar estes días tan especiais, os centros de ensino de toda a provincia organizaron festivais, festas ao aire libre, xogos populares, obradoiros e outras moitas propostas lúdicas coas que ademais de desfrutar moito, serviron para despedirse de compañeiros e profesores ata o vindeiro curso.

Nas seguintes páxinas do Xornal Escolar recollemos as mellores instantáneas das que foron as festas escolares máis animadas. O Xornal Escolar despídese así ata o mes de setembro, non sen antes agradecer a vosa participación durante todo o curso no suplemento educativo de La Región. Desexámosvos a todos unhas moi felices vacacións e agardamos contar con vós o vindeiro curso 2018/2019.