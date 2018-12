Fomento da creatividade audiovisual

Impulsar o uso do idioma galego entre a mocidade, coñecer a súa visión sobre a contorna sociocultural e fomentar a creatividade audiovisual e o traballo en equipo, nunha linguaxe atractiva para o alumnado, que contribúa a xerar un espírito crítico. Estes son os principais obxectivos do Certame de Cinema OUFF Escola que incluiu, na súa novena edición, un amplo programa de actividades.

Por unha banda celebrouse a Gala de Entrega de Premios, no Auditorio Municipal de Ourense, na que participaron centros de ensino de toda Galicia e de fóra dela que teñan no seu curriculum materias en galego e participan con películas no certame. O Teatro Principal acolleu tamén unha das actividades do programa, a proxección do filme de Daniel Guzmán “A cambio de nada”, con charla-coloquio posterior. Esta actividade estivo destinada ao alumnado de Secundaria. A programación completouse con tres obradoiros: un de dobraxe, un de Lidup (música e cinema na rúa) a cargo dos profesionais de Nenoos Ourense, e o Obradoiro Cineduca, que consistiu en aprendizaxe de dirección, guión, narrativa, linguaxe, cámara, interpretación e produción cinematográfica, para escolares de Primaria.