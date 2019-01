Formación global de docentes y alumnos

La actividad es siempre muy intensa en el colegio María Auxiliadora "Salesianos". Escolares de todas las etapas educativas participan en numerosos proyectos y actividades prácticas con los que complementan a la perfección los conocimientos adquiridos previamente en el aula.

Esta formación no es exclusiva de los alumnos ya que los profesores no dejan de formarse. Así, recientemente varios profesores del colegio ourensano que imparten materias plurilingües asistieron a la sesión formativa "Games and communicative activities to develop phonological awareness in the Primary classroom", impartida por Lola Reeves Garay, en colaboración con el Trinity College London y dentro del programa Pipe. Durante la actividad exploraron técnicas y estrategias que ayudan a los alumnos a mejorar sus habilidades de comprensión y comunicación. Por su parte, otro grupo está siguiendo una formación on line similar.

Por otra parte, el profesor José Álvarez impartió una motivadora clase para debatir sobe economía de la empresa y referentes profesionales de éxito. Alumnado de 2º de Bachillerato fueron los destinatarios de esta ponencia que se desarrolló en torno a un café calentito, en un ambiente acogedor del centro. Esta clase dejó muy buen sabor de boca y que será inicio de otras similares.