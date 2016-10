La gestión del talento

Nuestra sociedad ha ido evolucionando en muchos aspectos que influyen y condicionan en el desarrollo personal de los niños de hoy en día. Las leyes educativas, sus reformas, la economía, la cultura y la sociedad, favorecen o perjudican el desarrollo del talento de nuestros jóvenes. Conscientes de esta necesidad, se han creado escuelas de padres y madres en algunos clubes o instituciones educativas o deportivas. No son muchas, ni suficientes, pero cada día existe mas conciencia sobre la importancia de la re-educación o continua formación de los padres para educar mejor, y actuar como lo que son: protagonistas en el futuro de sus hijos.

Pero el talento de los niños no sólo se desarrolla en la escuela, ni solamente en casa, ni tampoco en el deporte, eso depende del talento del que hablemos. Cabe decir que cuando hablamos de talento, hablamos la capacidad que tiene un niño/a en convertir o desarrollar el conocimiento en habilidades o competencias, en una o varias actividades determinadas. A menudo se dice: “Este niño es un prodigio, es muy bueno en matemáticas”, por su capacidad en hacer operaciones numéricas de forma rápida; ó la afirmación “es un talento futbolístico”, por que tiene un buen manejo técnico del balón.

INNATO O APRENDIDO

Algunos profesionales y familias piensan que son características innatas, pero la realidad es que un talento no lo es hasta que se desarrolla. Se puede nacer con ciertas características biológicamente heredadas pero las competencias y habilidades hay que desarrollarlas a lo largo de toda la vida, sobre todo en las etapas más sensibles de la educación, entre primaria y secundaria.

No existe un único talento, podemos encontrar múltiples, uno por cada habilidad concreta. Podemos incluso clasificarlo y relacionarlo según la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, donde se habla de ocho diferentes capacidades específicas: lingüística-verbal, lógico-matemática, espacial o visual, musical, corporal-cinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista.

Muchos padres apuntan a sus hijos a actividades "extra" escolares de todo tipo, en relación con las ocho mencionadas anteriormente para desarrollar su intelectualidad todo lo posible: deporte, música, idiomas, academias, etc. Pero una de las principales claves para que cualquiera de esas habilidades específicas contextuales se desarrolle y se despierte ese posible talento, es el desarrollo de la inteligencia intra e inter personal, emocional y enseñar a los niños/as a pensar correctamente, a tener una actitud positiva, a sentir, a controlar sus emociones, a tomar decisiones, a solucionar problemas del día a día. No se trata de actuar como un adulto, si no de ir poco a poco adquiriendo esas capacidades para ir logrando mayor autonomía y, inevitablemente, ir desarrollando alguna de las demás competencias específicas que puedan hacer de éste un posible talento, todo ello acorde a cada edad y etapa.

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO

Varios autores valoran la importancia de que los padres sean los motores del desarrollo del talento, que sean los guías hasta que se hagan adultos. Otros, sin embargo, le dan total libertad para que la comunidad educativa se encargue de ello. Pero la realidad es que tanto padres, tutores, profesores, entrenadores y demás agentes activos que rodean al niño, influyen y condicionan que esto dé lugar más o menos tarde o que no se dé. Mi opinión radica en que, cuando un niño aprende una nueva habilidad, sea la que sea, debe participar activamente, pero hasta un límite. Es como aprender a andar en bicicleta: el primer día hay que agarrarle la bici, el segundo estar cerca para que no se caiga, el tercero estar vigilante y observar, y a partir del cuarto, simplemente limitarse a preguntar cómo le va y si necesita algo. En definitiva, es importante que los niños/as hagan diversas actividades y variadas, sobre todo cuanto más pequeños, pro a medida que van creciendo, también es importante ir especializando esta formación “extra”escolar, partiendo de la base de una actividad donde se trabaje y estimule la parte cognitiva, las habilidades y el aprendizaje por competencias, para que poco a poco el talento pase de ser detectado para irse desarrollando en cada etapa evolutiva.

Equipo: UPCD-Libredón