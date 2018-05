Habilidades para el final de temporada

Son muchas las dudas, inseguridades y dificultades que pueden surgir en esta recta final del curso académico, y de la temporada deportiva, para el/la “estudiante-deportista”.

En esta época, y después de todo el esfuerzo durante el año, este final puede verse truncado por el cansancio acumulado, agobio y estrés, y falta de organización.

Todo ello puede repercutir, y suele hacerlo, en el rendimiento académico y también en el rendimiento deportivo. En esta época se concentran muchos exámenes, importantes por ser los finales, y también es un período alto de competiciones, donde se dan lugar citas importantes para los deportistas federados, con competiciones autonómicas, nacionales e internacionales.

Entrenar ciertas habilidades, ayuda enormemente a superar satisfactoriamente este ciclo final tan difícil para algunos/as “deportistas-académicos/as”, y por ello compartimos algunos aspectos:

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO

Debemos creer que “el tiempo es oro”. Una correcta planificación y organización de los tiempos y las tareas, es la clave para ser más productivo/a en lo que hacemos.

Definir el tiempo a dedicar a cada una de las cosas, aprender a indentificar y cambiar lo que nos roba el tiempo, y priorizar en cada una de ellas, sobre todo cuando tenemos muchas materias que estudiar, y compatibilizarlo con los entrenamientos y competiciones.

GESTIÓN DE LA ENERGÍA

El cansancio se acumula, pocas horas para descansar, entrenamientos duros, largas horas de estudio…

En este sentido es importante fijar bien los momentos de descanso tanto de estudio, como de horas mínimas de sueño, además de cuidar muy bien la alimentación, para cumplir así con el llamado “entrenamiento invisible”.

ASPECTOS COGNITIVOS

La memoria, la atención y la concentración son muy importantes para el desarrollo del rendimiento académico y deportivo durante toda la temporada.

Los chicos/as no son máquinas, tenemos una capacidad limitada en cuanto a estas variables, por ello es vital su entrenamiento.

Tener objetivos bien definidos, ayudará a focalizar la atención en ellos, sobre todo si se asumen como retos personales, alcanzables, pero motivantes.

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

Cuando quedan pocos días para el examen, o para la competición, y no salen las cosas a la primera, creemos que no llegamos a tiempo, y otros muchos motivos, podría aparecer esa frustración en modo de enfado, o de tristeza/apatía, pero todo ello surge de ideas, creencias y pensamientos irracionales que en esos momentos aparecen y les otorgamos un gran peso. Nuestra vara de medir debe ser coherente y adecuada, no darle más peso a esas ideas.

Es clave cambiar la forma de pensar, darle la vuelta y esforzarse por tener creencias racionales, más positivas, no engañarnos. Cambiar esa dinámica negativa, depende exclusivamente de nosotros mismos.

TÉCNICAS

La visualización. Esta poderosa técnica psicológica es vital para un correcto desarrollo de nuestro rendimiento, y de nuestra autoconfianza. Visualizar significa imaginar, hacer esta práctica de una forma cotidiana nos ayudará a ver las cosas con otra perspectiva y a prepararnos para lo que va a venir.

Podemos hacerlo de muchas formas, pero debemos siempre vernos a nosotros mismos haciendo algo bueno, crear nuestra propia historia de futuro pero de una forma realista y consciente. En momentos difíciles, cuando surgen las dudas, inseguridades, incertidumbre, o cuando las cosas no salen como queremos, esta es una herramienta esencial para avanzar en nuestros objetivos.

Equipo: UPCD-Libredon