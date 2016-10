La HBO lo ha vuelto a hacer: Westworld

LAS EXPECTATIVAS estaban por las nubes cuando se hablaba del futuro estreno de Westworld de la que se decía que podría ser el sustituto de Juego de Tronos, a la que solo le quedan dos temporadas. Por ahora tenemos ciencia ficción, un extraño estilo de "realidad virtual" y una modernísima inteligencia artificial.

Westworld, basada en la película homónima de 1973, presenta algo muy nuevo en el mundo de la televisión, un parque temático donde los humanos pagan por vivir una experiencia real a la par que ficticia. Una realidad paralela por la que pagan mucho dinero, donde puedes morir, matar, practicar sexo con prostitutas y manipular el argumento de tu película personal a tu antojo. Sin embargo, es una idea lúgubre que la humanidad deba recurrir a tal tipo de desahogo y da miedo que no seamos capaces de distinguir entre humanos y androides. Unos robots tan perfectos y elaborados que son capaces de hacer pequeñas improvisaciones. O no tan pequeñas. ¿Que ocurriría en un mundo en el que la inteligencia artificial evolucionase igual que una vez el simio evolucionó hasta lo que somos ahora? Una ficción siniestra que versa sobre el miedo a un futuro incierto. Para qué nos vamos a engañar, ya estamos enganchados. Esta vez lo ha vuelto a hacer la HBO y no Tarantino.