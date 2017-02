CULTURA

¿POR QUÉ ESTÁ MAL VISTO BRINDAR CON CERVEZA?

Entre 1848 y 1849 los húngaros combatieron contra Austria la Guerra de la Independencia. Los vencedores de la contienda ejecutaron tras la victoria a los 13 generales de mayor rango y después lo festejaron brindando con sonoros choques de sus jarras de cerveza. Desde entonces los húngaros juraron no brindar de esa manera durante los siguientes 150 años.



Pasado este tiempo (a finales del siglo XX) el veto social quedo arraigado sobre todo entre la población más longeva. Esta práctica no afecta a brindis con vino o demás bebidas alcohólicas pero recuerda: si en tu visita a Budapest recorres la calle peatonal de Ráday Utca donde se concentran variedad de bares y restaurantes y peregrina la vida y el color, no olvides que está muy mal visto brindar con cerveza sobre todo a ojos de los más mayores.



Una buena opción para el brindis con amigos es el Pálinka, el licor típico de Hungría, aguardiente elaborado a base de una gran variedad de frutas y considerado una parte esencial de la cultura húngara con la que puedes brindar sin miedo a miradas acechantes.

DEPORTE

¿CUÁL ES EL DEPORTE MÁS POPULAR EN ESTE PAÍS?

Hungría destaca en deporte en el lanzamiento de martillo, también tiene mucha tradición de esgrima y natación por la que Hungría ha conseguido muchos éxitos internacionales. En fútbol destacó sobre todo en los años 50 donde su selección fue considerada una de las mejores del mundo (conocidos como El Equipo de Oro) logrando se finalista en el Mundial de 1954 y también la primera selección capaz de derrotar a Inglaterra en Wembley.

Pero en 1956 la Revolución Húngara cogió a casi todos los jugadores de la selección nacional jugando un partido en el extranjero, y la mayoría decidieron no volver al país, acabando de tal forma la edad de oro del fútbol húngaro. Pero sin duda en Hungría es el waterpolo el deporte más popular. Podrás ver a grandes grupos de personas siguiendo los partidos de waterpolo en las pantallas de los bares, como ocurre por ejemplo en España con el fútbol o el baloncesto. Denso Gyarmati, es la leyenda olímpica del Waterpolo.

El húngaro consiguió cinco medallas en los Juegos y está considerado uno de los mejores de la historia en todo el mundo. Todo un orgullo para su nación. En los Juegos Olímpicos este país de Europa destacó también a nivel general en la década de los 50, exactamente en los juegos de 1952 cuando obtuvo el tercer puesto en cuadro de medallas.

TRADICIÓN

¿ES CIERTO QUE EN LAS BODAS LA TRADICIÓN ESTABLECE SECUESTRAR A LA NOVIA?

En Hungría disfrutan de un montón de tradiciones únicas y joviales. En las bodas no iban a ser menos y en un día de celebración tan importante festejan de manera ocurrente sus costumbres. La tradición ordena que en el día del casamiento el novio tenga que ir a buscar a su prometida a casa de los padres o familiares de ella.

Una vez allí reclamará que le entreguen a su futura esposa para poder casarse pero los familiares se negaran de manera jocosa e “intentaran” entra risas engañarle vistiendo de novia a un vecino del pueblo. Tras insistir en que se lleve a la falsa novia el novio debe reclamar a su prometida recitando poemas y entregando flores hasta que los familiares cedan y le entreguen a la mujer. A partir de ese momento será él quien cuide para siempre de ella.

Pero no penséis que todo termina entonces y la boda se celebra después de manera corriente, ya que los familiares de la novia pueden llevársela en cualquier momento del banquete sin que su ya marido se dé cuenta y acusarlo (una vez más haciendo gala del humor festivo) de no haberla cuidado como ella se merece y se le pondrá alguna graciosa penitencia.

GEOGRAFÍA

¿SABÍAS QUE HUNGRÍA TIENE LA CUEVA DE ESTALACTITAS MÁS GRANDE DE EUROPA?

Este país disfruta de la cueva de estalactitas más grande de Europa, la cueva Baradla. Se encuentra en el Parque Nacional de Aggtelek designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1995.

En la región de Karst de Aggtelek (Hungría septentrional) se encuentra la cueva Baradla con 26 kilómetros de largo, ocho de esos km están en la parte Eslovena y es conocida con el nombre de Domica. Fue al año 1549 a donde se remonta la primera documentación escrita de la cueva, pero fue a partir de 1920 cuando comenzaron a usarse como atracción turística. Las diferentes cuevas del parque tienen distintas especialidades, por ejemplo la Caverna de la Paz tiene un sanatorio que ayuda a tratar a personas que sufren de asma.

Este sistema de cuevas de Aggtelek y Domica conforma una de las bellezas naturales más impactantes de Hungría y Eslovaquia y se conocen desde que fueron nombradas patrimonio de la Humanidad con el nombre de “Grutas Kársticas de Aggtelek y del Karst Eslovaco”. Todo un tesoro natural digno de su visita y admiración. Un destino que no puede faltar si quieres conocer Hungría.