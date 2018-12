Interpretación de lendas

A cuarta e última actividade das III Xornadas de Dinamización do Medio Rural- Novembro Interxeneracional, levou aos escolares e aos maiores de San Amaro ao Castro de San Cibrao de Lás. Para esta ocasión, os nenos e nenas prepararon unha montaxe sobre O Ciprianillo, un libro máxico que describe distintos procedementos para atopar os tesouros que os mouros agocharon en covas, castelos e castros. Resultou ser unha actividade apaixonante da que os maiores non perderon detalle.

Ademais das interpretacións, aproveitaron a visita a este espazo para coñecer o museo e o castro e para ser testemuñas dun fantástico espectáculo que lles presentou o persoal do Castro de San Cibrao de Lás, concretamente J. Carrasco, ao que tiveron a oportunidade de formularlle todo tipo de preguntas sobre a historia deste espazo cheo de encanto e de lendas. Ao remate da actividade, nenos e maiores partiron encantados coa experiencia que acababan de compartir e co proxecto no que participan cada ano polo mes de novembro que permite que estas dúas xeracións compartan actividades coas que todos sacan moitas cousas positivas.