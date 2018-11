La actitud emprendedora

Lo único que tenían que hacer era ir al colegio, sacar buenas notas, estudiar una carrera y conseguir un buen trabajo o una oposición. Los procesos de selección se basaban en el acopio de títulos y formación, y la plaza en la oposición en estudiar mucho y tener suerte. Sin embargo, desde hace unos años hacia aquí, para nosotros y para nuestras hijas este mundo ha cambiado. Las empresas ya no sólo buscan un título, la sociedad no busca personas que repliquen. Se comienza a valorar más otra serie de competencias que hasta ahora se dejaban de lado. En la época actual es fundamental la habilidad de adaptarse, crecer, usar nuestras propias habilidades y crear ingresos en función a nuestras pasiones.

Pero por suerte, todas estás nuevas competencias que se esperan de un adulto o adulta están presentes desde el nacimiento, somos emprendedores desde bebés.

Aterrizamos en el mundo como pequeños emprendedores. Generalmente, los niños están predispuestos a abordar nuevas tareas y llenos de iniciativa, que podemos llamar actitud emprendedora. Con el tiempo, es habitual que esta actitud emprendedora se vaya perdiendo. Un niño no teme hacer un dibujo porque no sepa dibujar muy bien, pero para un adulto puede ser una justificación suficiente para no dibujar. En algún momento de nuestro desarrollo empezamos a sentir miedo a emprender. Por todo esto, es fundamental ayudar a nuestros hijos a ser todo lo que ellos puedan ser y que ellos encuentren nuestro apoyo en el camino, favorecer que no se sientan juzgados y potenciar todas sus cualidades y ganas de emprender nuevos retos, por inertes que nos parezcan.

¿Qué es emprender?

Cuando mencionamos la palabra “emprender”, solemos relacionarla con el mundo de los negocios... pero todos hemos emprendido alguna vez...nuestro primer paso, nuestro primer dibujo y un largo etcétera. Este primeros pasos, fueron los que permitieron que diésemos todos los demás.

A lo largo de nuestra vida, tal vez de forma no muy consciente, emprendemos muchos caminos: el colegio, nuestro futuro profesional, formar una familia y otros muchos retos personales. Nuestros hijos/as también van a afrontar su propio camino en la vida y deberán emprender y queremos que lo hagan de la mejor forma posible. Porque emprender es la actitud que nos lleva a poder materializar las ideas, a tornar nuestras ocurrencias en realidad, en resumen, emprender es pasar a la acción habiendo planificado nuestro camino hacia un objetivo en concreto. Para lograr nuestros propósitos se necesita iniciativa y proactividad ante los retos que nos irán surgiendo en nuestro día a día para alcanzar nuevas metas.

Características de niños/as emprendedores

Independientes. Niños que logran tomar sus decisiones y asumir las buenas o malas consecuencias de las mismas.

Responsables. Independiente al buen o mal resultado de sus acciones siempre asumen su error y dentro de sus posibilidades, resuelven su problema.

Seguros de sí mismos: La seguridad se mide por la autogestión y la confianza en sus capacidades a la hora de perseguir un objetivo, no importando si son extrovertidos o introvertidos.

Autosuficientes: Niños que desean y hacen lo posible por hacer todo lo que puedan por ellos mismos, pidiendo sólo ayuda cuando realmente lo necesitan o en aspectos que desconocen.

Valientes: Son niños sin miedos infundados. Siempre irán hacia delante queriendo ver que hay más allá. Son niños curiosos e inquietos que quieren seguir avanzando.

Perseverantes: Niños con un gran compromiso consigo mismos para perseguir y alcanzar sus objetivos y que superan con facilidad los contratiempos que se encuentran por el camino.

Líderes: Son niños que tienen la cualidad natural y carismática de ser a quien sigan dentro de su grupo de amigos. Con la capacidad de proponer, decidir y guiar.

Generosos: Al mismo tiempo de tener la cualidad natural de líder, tienen importantes valores sociales y les mueve el sentimiento de ayudar a los demás, integrándolos en su mundo.

Observadores: Son niños curiosos, con inquietudes e intereses en áreas muy diversas.

Conscientes: Niños que controlan sus primeros impulsos y son capaces de reflexionar y meditar sus decisiones antes las diferentes situaciones.

¿Como podemos desarrollar estás características?

Debemos buscar generar contextos para que nuestros pequeños/as puedan pensar de manera no convencional y ser tolerantes a las situaciones ambiguas y confusas. Queremos que nuestros hijos/as sean flexibles de pensamiento, con mentes no dogmáticas para aceptar diferentes perspectivas, con apertura de pensamiento para descubrir y lanzar nuevas ideas y soluciones, que sean sensibles a los problemas y necesidades sociales con la persistencia y que tengan la tenacidad necesaria a la hora de seguir sus ideas y conseguir sus metas.

Es muy importante que nuestros hijos/as disfruten en todo los contextos de la vida, ya que de este modo potencian su imaginación y adquieren conocimientos rápidamente. Por eso, la sonrisa, la paciencia y el refuerzo positivo son nuestras mejores y más efectivas armas. Aprender no puede ser serio y aburrido, está en nuestras manos que se lo pasen bien y disfruten.

Trabajar la confianza haciendo un balance entre sus fortalezas y áreas a mejorar. Ofrece al niño tu ayuda si la solicita, premia su esfuerzo y reconocer sus logros. Fomentar la perseverancia creando a nuestros hijos circunstancias en las que ellos tomen pequeños riesgos y no saltar a rescatarlos a menos que no queda otra opción que ayudarlos.