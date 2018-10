Las mejores fórmulas ante los piojos

Tenemos más que asumido que una buena parte de la infancia de nuestros hijos la vamos a pasar preocupados por los piojos y las liendres. Desde Aburiño Meu no queremos que tengas ninguna duda, para que siempre puedas tomar la mejor decisión.Los síntomas de una persona con piojos y liendres son: picor constante y pequeñas heridas que los piojos realizan para poder extraer el alimento que necesitan: la sangre de la persona a la que infectan.

¿Cómo se contagian?

Siempre debe haber contacto directo entre la persona con parásitos y otra que no lo esté y además los piojos no saltan ni vuelan. Así se puede dar en casos de juegos entre los más pequeños, selfies (la nueva forma de contagio de piojos entre los niños), compartir gorras y prendas de ropa para la cabeza, otras prendas de ropa como bufandas, camisetas, los karts, el esquí y otros deportes con casco, peines y cepillos, la playa, la piscina y las toallas, etcétera.

¿Cuánto sobreviven los piojos? ¿dónde viven cuando no están en nuestras cabezas?¿Están los piojos y liendres escondidos en algún recóndito lugar esperando a que llegue el mejor momento? ¿Cuál es su ciclo de vida?El ciclo de vida de los piojos sigue las siguientes fases: Cuando son huevos conocidos como‘liendres’, es el momento del ciclo vital de los piojos en el que son más resistentes. Además, se encuentran adheridos al pelo por medio de un pegamento natural segregado por la hembra, haciendo que sea todavía más difícil que se separe del cabello. Este periodo dura entre ocho y diez días.

Ninfas:la siguiente fase de los piojos es cuando salen de la liendre. Todavía no son adultos, tienen que crecer, y se mudan de piel varias veces (hasta en tres ocasiones). Esta fase dura alrededor de diez días, y el piojo suele tener un color más claro que en su fase adulta.

Piojos adultos: es la fase en la que los piojos se reproducen. Dura alrededor de 28 días, tiempo durante el cual el piojo suele poner entre cincuenta y ciento cincuenta liendres. Tienen un color más oscuro.

¿Cuánto tiempo pueden vivir fuera del cabello humano?

Aquí está una de las claves: cuarenta y ocho horas. De ahí que pueda haber reinfestación, por que algún piojo se quede en algún pliegue de ropa, sofá….

Entonces, ¿cómo mueren los piojos?

Los piojos, además de por causas derivadas de productos químicos agresivos como insecticidas, pueden morir por las siguientes razones: porque se termina su ciclo vital, por inanición o po r falta de oxígeno.

Conclusión, ¿dónde viven los piojos cuando no están en la cabeza?

¡En ningún sitio! Los piojos no pueden vivir si no están en la cabeza de un ser humano.

CONSEJOS

Siete consejos de Aburiño Meu Ourense, centro especializado en pediculosis, contra piojos y liendres:Los consejos que proponemos a continuación son el manual básico de todo papá o mamá que tienen claro que este problema no va a entrar dentro de su casa.

1. La prevención es tu mejor arma.

2. Aprende a inspeccionar cabezas.

3. Sé perseverante con el seguimiento.

Las inspecciones no deben ser puntuales, sino periódicas. Si hay alerta de piojos en el colegio no podemos dejar pasar más de siete días entre revisiones, a menudo me preguntan porque unos se infestan y otros no viviendo juntos, o estando en el mismo circulo de amigos pues es cuestión de PH, se trata de una cuestión de acidez en el pH de la piel. A mayor acidez, menos piojos

4. No te dejes llevar por los remedios de la abuela. El vinagre, por ejemplo, no es eficaz contra los piojos (se dice que separa las liendres del cabello, pero la quinina de su ‘pegamento’ necesita más de 24 horas en contacto con este tipo de ácido para que este comience a disolverse)

5. Aprovecha la plaga para educar en valores. A pesar de que los piojos y liendres son una de las causas del bullying, podemos darle una vuelta de tuerca y utilizarlos para transmitir valores a los más pequeños. El apoyo y la no discriminación (sobre todo si somos conscientes de que los piojos no acuden a los niños más sucios, ni a los que son de una raza u otra, por poner algunos ejemplos) pueden ser ideas que potencien la educación de los niños y niñas durante los periodos en los que hay alerta de piojos y liendres en los colegios. Lo cual, por supuesto, no es incompatible con tomar las medidas preventivas oportunas.

6. No alimentes la resistencia de los piojos, reducir el uso de los productos químicos e insecticida al mínimo.

7. Permanece alerta. Las semanas siguientes a la erradicación deberemos hacer un seguimiento para revisar que esto no ha sucedido y de que todo sigue limpio y sin insectos.

Finalmente les voy a contar que tipo de tratamiento utilizamos en nuestro centro de eliminación de piojos, estamos especializados en un moderno y único sistema de extracción de piojos en cualquiera de sus etapas: piojo adulto, ninfas y liendres, mediante una nueva fórmula innovadora 100% natural, proporcionamos una segura, rápida y muy eficaz forma de eliminarlos. El tratamiento consta de 2 sesiones. La primera con una duración de 90 minutos, en función del tipo de pelo y grado de infestación. La segunda pasados cinco días con una duración de aproximadamente 30 minutos.