Os monstruos invaden O Ruxidoiro

No tocante aos contos, os propios escolares crearon diversas historias, das que se seleccionarán as mellores e este venres percorrerán as aulas compartindoos co resto dos compañeiros. Ademais desta iniciativa, os escolares elaboraron monstruos, temática central da festa este ano. Coa axuda das familias fixeron magníficas creacións que estes días locen nas instalacións do centro. Suman máis de 80 monstruos de todas as cores, tamaños e formas que enchen o colexio dun ambiente único de Samaín.

Ademais, hoxe que é o día grande da festa, tamén dispoñen dun photocall onde os nenos poden posar para ter un recordo, en forma de instantánea, desta divertida celebración. Moitos dos escolares acuden tamén hoxe disfrazados ao colexio para así adentrarse nas súas personaxes preferidas de terror.

Nas actividades programadas participan todos os escolares do centro e ademais están a contar coa colaboración de profesores e familias que apoian todas as actividades que suxire o centro.