Multas solidarias en A Valenzá Multas solidarias en A Valenzá Multas solidarias en A Valenzá

A primeira das propostas, na que participaron os escolares de 6º de Infantil do CEIP Filomena Dato e do CEIP O Ruxidoiro, foi unha visita a Protección Civil e á Policía Local, unha saída que resultou ser moi interesante xa que os cativos coñeceron de primeira man o traballo diario destes profesionais.

Outra das actividades que máis lle gustou aos escolares foi a denominada "Multas solidarias", na que participaron en torno a 80 rapaces e rapazas de 6º de Primaria. Saíron acompañados dos seus centros de ensino por membros de Policía Local e Protección Civil pola poboación de A Valenzá velando que se cumpriran todas as normas de circulación e incluso impuxeron tarxetas de aviso "multas solidarias" a aqueles peóns e conductores que as incumpriron.

Os obxectivos que se pretendeu acadar con esta actividade era familiarizar os nenos e nenas coas normas de circulación e seguridade viaria, educalos para que éstes eduquen ás súas familias no cumprimento de ditas normas e que os nenos sexan conscientes da importancia da seguridade viaria e as consecuencias do seu incumprimento.