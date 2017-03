Algunos niños no se resisten a ir a la escuela, como los que sufren fobia escolar, pero aunque asisten a ella no se comunican verbalmente con los otros compañeros. El niño que tiene ese problema habla en casa, pero no lo hace con sus compañeros ni con los adultos en el colegio. Los profesores informan que a veces, contestan “si” o “no” con un movimiento de cabeza o señalando con el dedo. Aunque no se sabe porqué los niños manifiestan tal conducta, es imaginable que en principio el silencio se utiliza ya sea como mecanismo de defensa o de trato. Estos niños ven la escuela como algo aversivo y temible. Al no comunicarse, disminuye en cierto grado la angustia en la situación escolar.



Sin embargo, aunque la ansiedad tiende a disminuir después de algunos meses en el colegio, la conducta persiste. Es posible que esto suceda porque maestros y alumnos suelen reforzar el silencio prestándole atención al niño. El silencio incita a muchas personas a ver si pueden inducir al niño a hablar, con lo cual le prestan más atención todavía. El refuerzo también puede estar en la evasión de responsabilidades escolares.



Es difícil dar orientaciones válidas para todos los casos, especialmente en casuística tan compleja como la presente. Por ello deben tomarse con prudencia las recomendaciones que facilitaré a continuación puesto que quizá no sean del todo aplicables a todos los niños. Hay que entender que el mutismo selectivo puede obedecer a multitud de causas, coincidentes en su mayoría en su aspecto afectivo, y que es un problema de la vida relacional e íntima del niño. Cada niño es diferente y único.



ORIENTACIONES PARA DOCENTES

1. No presionar al niño/a de una forma directa a que hable. Es preferible provocar situaciones a lo sumo realizar intentos esporádicos ( dos o tres cada día ) de incitación, de forma tranquila e indiferente solicitando emisiones muy breves ( por ejemplo ¨si¨ o ¨no¨ ).



2. Si el alumno no se comunica de ninguna manera es útil dejarle utilizar el lenguaje gestual. Posteriormente se habrá de trabajar para que lo suprima.



3. Si el alumno utiliza ya el lenguaje gestual, hacerse el desentendido y comunicarle que es imposible saber lo que quiere.



4. No exagerar los contactos afectivos, hacerlo de forma natural, ya que algunos de estos niños pueden temer el contactofísico o afectivo o sentirse mal al quedar como centro de la atención, al ser elogiado o acariciado de forma espectacular delante de sus compañeros.



5. Tener en cuenta las necesidades afectivas de estos niños.



6. Premiar cualquier intento de comunicación, por mínimo que este sea, desde un susurro a una mirada.



7. No hablar por el niño, ni dejar que ningún compañero lo haga por él.



8. Tratar al alumno normalmente responsabilizandolo de sus acciones como a cualquier otro. Es decir, no superprotegerlo. No prestarle más atención que a cualquier alumno de la clase.



9. No permitir burlas o desprecios por parte de sus compañeros.



10. Procurar que el ambiente escolar sea especialmente agradable.



11. No hacer comentarios que aludan al tema en presencia del niño.



ORIENTACIONES PARA FAMILIAS

1. Los padres deben eliminar todas las presiones y expectaciones para que el niño hable, transmitiéndole que entienden sus “temores” a hablar o que tenga dificultades para expresarse en ciertas ocasiones.



2. Si son unos padres que se han informado hace poco sobre el Mutismo Selectivo y que piensan que han estado presionando o sobornando a su hijo para que hable, sepan que la mayoría de los padres lo han hecho en un momento dado. Muchos padres cuentan que simplemente el hecho de eliminar las presiones y dejar saber al niño que ahora le entienden, ha sido de gran ayuda y el principio de una mejoría en los síntomas del niño. Deben dar seguridad al niño haciéndole entender que le van a ayudar durante este difícil proceso. Las hazañas y los esfuerzos del niño deben ser elogiados, y se le debe brindar ayuda y comprensión cuando el niño tiene dificultades y frustraciones.



3. La intervención se debe realizar de forma paralela en los ámbitos familiar, social y escolar; y girará en torno a dos objetivos básicos, uno general que pretende mejorar las condiciones personales y sociales del alumno/a y otro más específico que incide directamente en la interacción verbal, llevado a cabo conjuntamente por el psicólogo y el logopeda.