¿Es perjudicial tener wifi en casa?

Desde hace unos años la palabra wifi forma parte de nuestro vocabulario pero, ¿sabemos qué quiere decir esta palabra que tanto oímos y usamos?



SIGNIFICADO

El término wifi es una abreviatura de wireless fidelity (en español, fidelidad inalámbrica) y se refiere a una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet equipos electrónicos, como ordenadores, tablets, smartphones,…mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la trasmisión de la información. La tecnología wifi ofrece la posibilidad de conexiones rápidas a través de señales de radio sin cables o enchufes.



EMISIÓN DE ONDAS

En los últimos años se ha puesto en duda la salubridad de las ondas de radiofrecuencia, entre las que se encuentran las redes wifi. Algunas iniciativas para conectar las escuelas a Internet mediante estas tecnologías, o el aumento descomunal de ondas wifi en las ciudades y casas, han disparado la preocupación de la opinión pública. A esto se une la existencia de algunas resoluciones políticas que, sin estar basadas en datos científicos, han generado confusión en los ciudadanos.



Debido al gran avance tecnológico es evidente que estamos rodeados de ondas. Cuanta más frecuencia tengan estas ondas, más energía transmiten. Los rayos X o la luz ultravioleta se situarían en la parte más alta de la frecuencia; estas ondas, al ser de alto contenido energético, pueden producir daños en las personas, ya que pueden causar quemaduras en la piel o, a nivel más profundo, afectar al ADN, el material genético que rige los procesos de nuestras vidas y que al verse alterado puede generar algún tumor.



El resto de ondas tienen una frecuencia más baja por lo tanto no provocarían ningún daño en las personas. La tecnología wifi se encuentra dentro de este rango de ondas que se supone que no son nocivas para las personas.



Según los estudios realizados la luz de una bombilla transmite más energía que una red wifi, y si vivimos rodeados de bombillas sin enfermar, en principio podríamos convivir con las redes wifi.

En cuanto a la potencia, las redes wifi emplean una potencia de emisión inferior a los 0,1 watios, una potencia muy por debajo de los límites marcados desde la Unión Europea y por debajo de la de una bombilla normal. Por lo tanto, incluso el concepto de contaminación debido al exceso de redes wifi sería cuestionable.



¿ES PELIGROSO?

A pesar de todos estos datos muchas instituciones han abierto una guerra en contra de la tecnología wifi. Se ha destinado mucho dinero a la investigación de los cambios electromagnéticos que producen estas ondas y los posibles riesgos para la salud al exponerse a ondas de radio, televisión y móviles.



No obstante, a día de hoy, no existe ninguna prueba de que las ondas de radiofrecuencia que emite una red wifi sean perjudiciales para la salud. En los últimos años no se han encontrado pruebas en ninguno de los estudios científicos realizados de que una exposición a radiofrecuencia aumente el riesgo de cáncer.



Según la Organización Mundial de la Salud los niveles de exposición a radiofrecuencia de las redes inalámbricas son tan bajos, que los aumentos de temperatura son insignificantes y no afectan a la salud de las personas.



También indica la OMS que el temor que tienen muchas personas a la exposición al wifi y a otras ondas de radiofrecuencia se debe la publicación en medios de comunicación de estudios científicos recientes, no confirmados o avalados, que provocan un sentimiento de inseguridad frente a riesgos desconocidos a largo plazo. En España un estudio realizado durante cuatro años por un grupo de investigadores de la universidad de Castilla La Mancha concluyó que la influencia de las ondas de telefonía sobre la salud es tan insignificante como la de una bombilla situada a 1 km de distancia.



Los investigadores midieron en Albacete la exposición de 75 personas a estas ondas en 14 bandas de frecuencia y los resultados obtenidos demostraban que la radiación media recibida «es la equivalente a la que recibiríamos de una bombilla de 100 W a 1 km de distancia», es decir, algo insignificante.