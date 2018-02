Os piratas percorren as rúas de Xinzo

Os escolares do CEIP de Sandiás celebraron por todo o alto a festa do Entroido. Semanas antes dos días propios da celebración decoraron as aulas, realizaron un magnífico mural e incluso un photocall onde todos posaron durante os días de festa. Tamén se esmeraron á hora de preparar o que sería a temática deste ano, o mundo pirata.

Cando chegou o gran día xa estaba todo perfectamente organizado e ben preparado polo que os escolares só tiñan que preocuparse de desfrutar deste gran día de festa. Así o fixeron polas rúas de Xinzo de Limia a onde se desprazaron para gozar da festa do Entroido xunto a outros nenos e nenas de centros de ensino de toda a comarca. Foron días cheos de fantasía nos que todos se divertiron moito.