Running y niños

Aunque todavía queda mucho invierno por delante, el Colexio de Podólogos de Galicia lanza una serie de recomendaciones para la práctica del running, un hábito el de correr que las personas suelen practicar más asiduamente con la llegada de la primavera y el buen tiempo. Y en concreto, muchos padres aficionados al running preguntan en las clínicas podológicas a qué edad pueden sus hijos empezar a participar en carreras populares y a correr a un nivel alto.



Según criterios lógicos, el Colexio señala que un niño, aunque quiera competir en algún deporte, es solo un niño y debe jugar, así que será importante enfocar “la práctica del deporte como un juego” y, sin darse cuenta, pasarán un buen rato corriendo, trabajando sus piernas, su sistema cardiovascular, y también el respiratorio, sin estar sujetos a reglas técnicas.



Otro de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta es que hasta los nueve años un niño no tiene totalmente formada la biomecánica de su marcha para correr y andar. Es por ello que los podólogos indican que un entrenamiento excesivo podría causar deformidades en los pies y afectar al niño en su crecimiento biomecánico y a su forma de andar como adulto.



Sin embargo, la actividad física moderada es beneficiosa para el crecimiento de niños y jóvenes, sobre todo si comprende varias disciplinas. En ningún caso se aconseja que los niños empiecen a correr con menos de 5 años, edad en la que los pequeños pueden iniciarse en el multideporte. “Hasta entonces el niño no tiene la madurez necesaria para adoptar la postura requerida a la hora de practicar running y le podría acarrear lesiones” –apunta el presidente del Colexio, Borja Pérez–.



En la práctica de atletismo, los especialistas no recomienda que los niños de entre 6 y 9 años realicen carrera continua superior a dos kilómetros, y a partir de ahí, se podrá ir aumentando muy paulatinamente hasta llegar a los 8 kilómetros cuando alcancen los 16 años.