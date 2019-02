Seguridad vial, hábitos

Siguiendo el hilo de los dos anteriores artículos publicados sobre la importancia de la Educación Vial como herramienta de concienciación, sensibilización y, otra muy importante, la de la prevención, definida como toda aquella actuación tendente a evitar una conducta o un hábito que en nuestro campo de la Seguridad Vial tanto insistimos los activistas por la Seguridad Vial u otros especialistas en esta materia.

Con ello sigo insistiendo que como dice la rama de la sociología el proceso de socialización es un proceso de aprendizaje continuo donde la escuela adquiere una relevancia importante y la insistencia de dedicarle un tiempo. Yo sinceramente soy de los que apuesto que, más que una asignatura de Educación Vial, lo que debe establecerse son actividades trasversales en todos los ciclos escolares donde se visualice y se informe de aquellos riesgos y factores que producen los mal llamados accidentes de tráfico, así como la trasmisión en esta área de la educación en valores como el respeto a las normas, la convivencia como usuarios y, posteriormente, como conductores de cualquier vehículo. Esto solo se consigue si le damos, primero desde la propia familia, desde las escuelas, institutos o universidades, la importancia que tiene cada día el contexto social la problemática de la inseguridad vial y la tendencia a visualizarla como uno de los problemas sociales, que junto al cáncer y al suicidio son las que más muertes producen cada año en nuestro país.

El denominado accidente de tráfico es evitable y la manera más eficaz de conseguirlo es dando ejemplo, ni que decir tiene que los niños en sus primeras etapas aprenden mucho con el ejemplo de los adultos, como dije anteriormente al principio de mi artículo, el proceso de socialización llamado al aprendizaje, adquiere una importancia en aquella denominada socialización primaria (aquella que se produce en la infancia) entre sus procesos principales de aprendizaje por orden aparece reflejado el de repetición de estímulos y otro muy común el de imitación.

Ejemplos

Os traigo como ejemplos algunos de los más comunes del inicio de aprendizaje en la etapa infantil en materia de seguridad vial, como son el respeto que debemos de tener siempre a ese elemento que está de cumpleaños (150 años ) el Semáforo, tanto el peatonal como el de vehículos. La importancia de llegar a la escuela caminando para dar posteriormente esa autonomia tan necesaria para los niños y niñas, el uso siempre del cinturón de seguridad en todas las plazas del vehículo, la importancia del casco cuando circulemos en bicicleta, evitar conducir tras beber alcohol, (un arraigo tan tradicional en nuestro país y que llega a estar unido a nuestra cultura). La importancia de trasmitir siempre la necesidad de la atención a la conducción hoy un hábito muy común de los adultos el de ir hablando por el móvil o whaatsapeando y que los niños lo perciben a edades muy tempranas. Como agente socializador de primer grado, la familia en esta etapa es vital para que el niño vaya adquiriendo esos correctos hábitos y conductas que posteriormente interiorizadas son muy dificiles de cambiar.

Consejos

Tratar de llegar a la escuela andando y respetando cada norma para los peatones, incluyendo siempre el cruzar por los pasos peatonales y el respeto al semáforo peatonal. Importancia de potenciar el denominado camino escolar, donde se adquieren esos hábitos saludables y de la conducta en matería de seguridad vial. También es fundamental hacer siempre uso del cinturón de seguridad cuando viajemos en vehículos y por normativa recordar que los menores, con una estatura igual o inferior a 1,35 cms, deberán siempre viajar en los asientos traseros, salvo las excepciones contempladas en la legislación vigente. Es recomendable siempre que los menores hasta los cuatro años viajen en sentido contrario a la marcha, esto es obligatorio siempre hasta los 15 meses en base a lo establecido por el nuevo reglamento R129 sobre Sistemas de Retención Infantil.

Evitar siempre el hablar por el móvil conduciendo o whastsapeando.

Os traemos estos consejos ante las conductas más habituales de hacer lo contrario por parte de los adultos, quién no ha visto incluso en el colo de una persona adulta a un menor ir al centro educativo en el asiento delantero, quién no ha visto al papá o a la mamá ir hablando por el móvil, uffff quién no ha visto cruzar a los adultos con el semáforo peatonal en rojo, quién no ha visto al adulto sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Os aseguro que los niños si son educados desde muy pequeños, pasado un tiempo, son capaces de corregirnos y con ello habremos concienciado y sensibilizado.