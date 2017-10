Soporte para o móbil

CENTRO

Telemiño

NIVEL

7-10 anos

ÁREA

Expresión plástica

ACTIVIDADE:

Soporte para teléfono móbil

MATERIAL:

Tubo do papel hixiénico (material a reciclar), chinchetas, celo ou papel de cores, cutter ou tesoiras e un lápis.

FINALIDADE

Estimular a creatividad e a reciclaxe.

PASO A PASO

Dun xeito moi doado esta semana aprenderemos a elaborar un soporte para o noso teléfono móbil. O primeiro que faremos é coller un tubo de papel hixiénico e decoralo ao noso gusto co papel que escollamos. Despois, coa axuda das tesoiras ou do cutter, faremos un oco axeitado ao noso móbil. Colocaremos as chinchetas como vemos na imaxe e xa temos un magnífico soporte.