Tempo de troula antes das vacacións

Este proxecto da resposta á necesidade de conciliar a vida laboral e familiar, ao tempo que ocupa aos cativos e cativas con propostas lúdicas e educativas.

O colexio Salesianos acolleu as actividades deste programa que se desenvolveron de luns a venres polas tardes cun gran éxito de participación. Así, os nenos e nenas compartiron obradoiros, xincanas, actividades de psicomotricidade, xogos no patio, ciencia divertida, deporte, animación á lectura e moitas outras actividades coas que pasaron uns días do máis divertidos antes da chegada do verán.