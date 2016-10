Tempo de vendimia

Cos meses de setembro e outubro chega o momento de recoller as uva, e a súa recolección convirtese, un ano máis, nunha gran festa nas comarcas vinícolas.



Os estudantes de 6º de Educación Infantil do Ceip Carlos Casares de Xinzo de Limia saíron das aulas para acercarlles o proceso da vendimia e poñer en contacto aos estudantes coa materia prima. Desprazaronse ata Monterrei a unha finca experimental da Deputación Provincial de Ourense (Inorde). Os nenos e nenas gozaron de numerosas actividades relacionadas co viño, dende a recollida das uvas maduras ata o pisado e a cata do mosto.



Nesta xornada tamen realizaron unha curta andaina ata o fermoso Castelo de Monterrei, visita que é o punto de partida do proxecto trimestral " Os castelos e a Idade Media". Finalizaron esta divertida xornada visitando unha emisora de radio, mestres e alumnos entraron en directo no programa que se estaba a emitir. Unha xornada chea de emocións para os estudantes do colexio de Xinzo de Lima.