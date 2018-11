El terror se apoderó de cada espacio del colegio

Un centro integrador, plurilingüe y con numerosas actividades extraescolar. Así podemos definir a grandes rasgos el CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro, un colegio que en sus amplias instalaciones abarca las enseñanzas de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Escuela Infantil. Conviven por lo tanto escolares de muy diversas edades que participan en proyectos conjuntos con actividades pensadas para cada etapa educativa. Así, estos días, toda la comunidad educativa de este colegio de Carballiño conmemoró por todo lo alto el Samaín.

Desde hace varios años organizan con motivo de esta festividad un concurso de calabazas decoradas. Así y durante tres días, los escolares traen de sus casas calabazas ya decoradas, en este aspecto las familias juegan un papel muy importante ya que en su mayoría, especialmente las de los más pequeños, participan muy activamente en la decoración de estos productos típicos de esta fiesta. Entre todas las calabazas que se presentan al concurso se escogen las más bonitas y originales y sus autores reciben un libro de regalo. Todos los participantes en este certamen son obsequiados además con un diploma y un regalo sorpresa, por lo que el Samaín es una fiesta que se vive muy intensamente en el Vila del Arenteiro. El decorado de las aulas, la elaboración de carteles y la realización de dibujos y manualidades convierten al Samaín en una fiesta de todos y para todos. Las profesoras de Educación Infantil y Especial se esmeraron especialmente en la decoración de pasillos, techos y jardines, empapando de ambiente terrorífico todo el centro educativo, cosa que le fascinó a los escolares que acudieron con sus indumentarias más terroríficas al colegio.

OTROS PROYECTOS

Además de celebraciones destacadas del calendario, en el Vila do Arenteiro tienen varios proyectos en marcha que todavía están iniciando y con los que están verdaderamente entusiasmados. Uno de ellos es el intecambio de correspondencia con alumnso del College Chateaubriand de Saint- Malo, un instituto francés con el que los escolares del Vila do Arenteiro, de 1º y 2º de ESO han intercambiado ya varias cartas. Se trata de un intercambio lingüístico en el que el alumnado comparte sus experiencias. La intención del Vila do Arenteiro es hacer este mismo intercambio de correspondencia con otros centro. De igual manera, los escolares de 3º y 4º de Educación Primaria participarán en esta misma actividad pero con un colegio inglés, con el Winkfield St Marys del Reino Unido.

Como novedad este curso, se ofertó la actividad extraescolar de robótica en Primaria y desde hace ya varios cursos, en este colegio se imparten nuevas metodologías de matemáticas y la Física y Química en 3º y 4º de ESO aplicando el Flipped Classroom. Otras actividades destacadas del centro este curso es un proyecto del jardín de plantas aromáticas y de replantación forestal, que este año se completará con un huerto escolar.

El CPR Vila do Arenteiro es por lo tanto un centro muy activo en el que los idiomas son muy importantes, tanto el francés, como actividad complementaria del centro, como el inglés, donde cuentan con iniciación a la conversación impartido por profesoras nativas.