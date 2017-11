Terror si, pero moita diversión

Vestidos cos traxes máis terroríficos e maquillados tamén para a ocasión, centos de nenos comezaron a xornada festiva máis terrorífica do ano cun obradoiro de baleirado de cabazas na Praza Saco e Arce. O toque musical da celebración presentouse co obradoiro de rítmica, percusión e beatbox, na Praza da Imprenta.

Nese momento nenos e nenas amosaron as súas habilidades musicais, mentras outro grupo, neste caso na Praza Manuel Sueiro, participaban no obradoiro de maquillaxe ou no de caracterización de feridas espeluznantes, que tanto lle encantou aos cativos. Para completar os obradoiros, a Praza de Manuel Sueiro tamén acolleu un de creación de chapas.

O momento máis agardado da festa do Samaín chegou ás sete da tarde e foi cando se iniciou o desfile de cabazas. Centos de nenos e nenas percorreron as rúas da cidade amosando os seus magníficos traballos. Para rematar esta intensa e terrorífica xornada, a Praza Maior acolle a celebración final con baile e festa a cargo de Crassh Stage.