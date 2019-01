Todos unidos polo Día da Paz

No CEIP Carmen García Carrasco de Cenlle, os maiores leron en conxunto un conto que trataba da amizade, da convivencia, da inmigración, a igualdade...Tamén visiosaron a película "Wonder", sobre o acoso escolar, e reflexionaron sobre o tema. Os cativos, decoraron a aula e fixeron un fermoso mural que hoxe loce nas instalacións do centro, día no que realizarán unha "Andaina pola Paz", un mural relacionado co proxecto deste curso: "Hábitos saudables" e posavasos cunha poesía sobre a paz.

Outro dos centros que compartiu co Xornal Escolar os preparativos do Día da Paz foi Salesianos. Hoxe e como é habitual, esta conmemoración concregará a máis de 1.200 alumnos e profesores e concluirá coa solta simbólica dunha pomba. Esta actividade súmase a moitas outras que levan organizando estes días nas que o fío condutor foi unha reflexión persoal e grupal como camiñantes que son en procura de paz.

No colexio Divina Pastora tamén conmemoran hoxe e por todo o alto o Día da Paz. Os cativos realizaron manualidades e os maiores, empregando material de refugallo, tamén preparan mensaxes que hoxe lucirán no centro. En Carmelitas, hoxe tamén é un día de moita actividade. O polideportivo acollerá un gran espectáculo e as aulas e cada espazo do centro está decorado cos traballos dos alumnos.