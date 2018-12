Una mascota no es un juguete

Debido a la época del año en la que estamos, cuando no falta mucho para que vengan Papa Noel y los Reyes Magos, es posible que bastantes niños y niñas ourensanos hayan añadido en sus cartas el deseo de tener un perrito o un gatito. Y es que tener una mascota es algo fantástico. Nos dan cariño, comprensión y también momentos muy divertidos. Además, todos ellos se merecen un hogar en el que los quieran, cuiden de ellos, y en definitiva sean perros y gatos felices, por eso la adopción es algo tan importante.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de añadir un nuevo miembro a la familia. Un miembro que come y hace sus necesidades y también va al médico cuando se pone malo. Así que se trata una decisión y un paso tan importantes que sus mágicas majestades no pueden dar por nosotros por mucho que se lo roguemos en nuestras cartas.

Si después de haber valorado la idea de que vas a tener que levantarte cada mañana más temprano de lo normal para sacar a tu nuevo amigo a pasear antes de ir al cole, o que tendrás que encontrar un sitio de confianza en el que cuiden de él mientras tú disfrutas tus próximas vacaciones en la playa, todavía tienes ganas de traer un perro o gato a casa, los siguientes a conquistar serán papá y mamá. Serán ellos, como mayores de edad, los que se hagan responsables del nuevo inquilino de tu casa, aunque todos sepáis que el nuevo peludo es en realidad sólo tuyo. Si con tus ganas y compromiso también consigues convencer a tus padres, ya podéis venir a visitarnos a Progape.

Para poder llevaros un perrito a casa, por ejemplo, algo que para él será como que le toque la lotería, pues va a pasar de compartir patio con unos cuantos compañeros a tener una familia para el solito, debéis subir a visitarnos a Progape el día que queráis entre las 11.00 y las 13.00 o de 17.00 a 19.00 horas. Allí os ayudaremos a encontrar una mascota que se adapte a vosotros, a vuestra casa y también a vuestra forma de vida.

Cuando conozcáis a vuestro nuevo compañero y os lo llevéis a casa deberéis cuidarlo muy bien. Entre las cosas que os pediremos en un contrato que mamá o papá tendrán que firmar, será que no lo tengáis atado en casa, solo cuando os lo llevéis de paseo, que siempre tenga acceso a agua y comida cuando tenga hambre o sed y que pueda resguardarse del frío o la lluvia cuando le haga falta. Como es un miembro más de la familia, deberemos educarlo para que se porte bien, pero también aceptarlo tal y como es. A veces algunas personas deciden quitarle a su perro las cuerdas vocales para que no ladre o a su gato las uñas para que no arañe. Pero tú no le harías eso a un amigo y menos al nuevo miembro de tu familia, ¿a que no? Eso mismo pensamos nosotr@s.

Y después ya está. Solo te quedará enseñarle muchas cosas, quererle mucho y pasártelo muy bien con él. Te aviso de que eso sí que será muy fácil.

Si por el contrario eres de los que no ha tenido tanta suerte y no has conseguido convencer a mamá y papá para aumentar la familia, no te preocupes. Quizás tenéis una vida que no es compatible con tener una mascota y es mucho mejor aceptar esta situación que después tener que abandonarla cuando te das cuenta de que no puedes cuidarla bien. Pero no te pongas triste. Si te gustan mucho los animales, en Progape también hay una solución para ti. Con nosotros viven muchos peludos que estarán muy contentos de recibir tu ayuda mientras no encuentran una familia que les quiera. Desgraciadamente para muchos de ellos este momento nunca llega y tú, con tu tiempo y tu cariño, puedes ayudarles a que sean un poquito más felices.

¿Quieres saber cómo? Puedes venirte con nosotros a los Paseos Solidarios. Normalmente quedamos los martes y jueves por la tarde y las mañanas del fin de semana para sacar a unos cuantos peludos a dar una vuelta durante más o menos una hora y media. Algunos de ellos llevan con nosotros años y esta es la única manera, con tu ayuda, de que puedan salir a airearse y a correr un poco. Imagínate lo importante que es para ellos. Si te gusta la idea, puedes escribirnos un mensaje privado a la página de Facebook de Progape con tu número de teléfono y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Un adulto debe acompañarte siempre y debes estar preparado para hacerte cargo de un perro tú solito durante el paseo.

Y no solo eso. Hay muchísimas más maneras de ayudar. A veces organizamos mercadillos, recogemos comida y hasta vendemos calendarios. Otra idea genial sería que convencieses a mamá o papá para que se hagan socios de Progape. Así, con vuestra colaboración, podremos ayudar a todos los peludos que ya viven con nosotros y a los que todavía están por llegar.