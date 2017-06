Vacaciones en Ourense

Ya decía la canción vaya, vaya, aquí no hay playa, pero no por ello Ourense es mala opción para pasar el verano. Eso sí, calor no te va a faltar.

Son varias las opciones que ofrece nuestra ciudad por eso no basta con ver Ourense, también hay que vivirlo. Durante todo el año tenemos a nuestra disposición las termas, el pulpo de los domingos, una zona de tapas que a nadie deja indiferente, numerosos puentes atravesando el río,… Está claro que Ourense siempre es una buena opción.



CATEDRAL

La catedral de San Martiño es uno de los monumentos más importantes de la ciudad hasta el punto de que a partir de ella se articula todo el casco histórico. Es un templo que destaca por su gran belleza y por sus similitudes con la catedral de Santiago. Hasta tiene un Pórtico del Paraíso a los pies del templo que recuerda al compostelano y que es una de las joyas de nuestra catedral. La capilla del Santo Cristo, otra visita obligada, guarda una de las tallas más conocidas de la ciudad, un Cristo barroco rodeado de leyendas. También la Capilla Mayor con un impresionante retablo dorado que muestra escenas de las vidas de Jesús y María, siendo la Virgen de la Asunción otra figura de posición destacada, en su papel de co-patrona de la catedral.

AS BURGAS

Uno no puede irse de Ourense sin tocar el agua de las Burgas, un agua que procede de acuíferos subterráneos a más de un kilómetro de profundidad y que mana a más de 60º C. Desde siempre se le han atribuido poderes terapéuticos. Su historia se remonta al tiempo de los romanos pues según los restos arqueológicos encontrados se asentaron aquí mismo dando lugar al origen a la ciudad.

LOS PUENTES

El río Miño es el que ha moldeado la ciudad desde su origen. Atravesarlo desde entonces siempre fue el reto de los habitantes. El Puente Romano fue el primero en cruzar el río y durante mucho tiempo fue un paso estratégico para salvar el Miño. Sus arcos centrales son uno de los símbolos de Ourense. Hasta la construcción en el siglo XX del Puente Nuevo, Ourense no contaba más que con el Puente Viejo o Romano para cruzar de un lado a otro. Todos los puentes de la ciudad llaman la atención pero quizás será el Puente del Milenio el que te dejará con la boca abierta por su llamativo diseño y porque sus pasarelas peatonales que te darán una visión fantástica de la ciudad y del río. No hay que olvidarse tampoco del Novísimo y del Viaducto.

LABERINTO DE PIEDRA

El casco histórico es un laberinto de piedra formado por calles estrechas y plazas. Destaca la Plaza Mayor por su amplitud, su luminosidad y sus pórticos, además de por tener la particularidad de tener el suelo un poco inclinado. Desde la Plaza Mayor te perderás por infinidad de calles y plazas, todas ellas con un encanto especial. Tenemos plazas para dar y tomar: Plaza de la Magdalena, Eironciño dos Cabaleiros, Plaza de San Martiño, Plaza del Hierro, Plaza de Santos Cosme y Damián, Plaza del Corregidor,…



TERMALISMO

Ya podrá nevar o diluviar que en Ourense siempre te podrás bañar a la luz de las estrellas en agua caliente y oyendo a tu lado el discurrir del Miño. Las riberas del río Miño constituyen la gran arteria verde de la ciudad: varios kilómetros de exuberante vegetación por los que pasear, correr o ir en bicicleta mientras admiras la naturaleza y el paisaje.

En esta ruta existen numerosos manantiales de agua termal, muchos de ellos acondicionados para el baño. Una de esas cosas que no te puedes perder si nos visitas. La ruta termal la forman cinco kilómetros de senda peatonal con siete instalaciones termales en las que te podrás bañar: A Chavasqueira, O Tinteiro, Muíño da Veiga, Outariz,…



GASTRONOMÍA

En Ourense podrás degustar un buen vino y el auténtico pulpo a la gallega. El pulpo á feira es un manjar; no es extraño encontrar los domingos a varias pulpeiras con sus calderos distribuidas por la ciudad, preparando raciones a una clientela que espera para comerlo in situ o llevárselo a casa: el pulpo es el plato estrella del almuerzo dominical en familia. La zona de tapeo de la ciudad recibe el nombre de Os Viños; quizás su nombre se deba a que ya en el siglo III a.C. se producía vino del Ribeiro. Ahí podrás degustar vinos de todas nuestras denominaciones de origen (Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra,…), pan de Cea, pimientos de Padrón, licor café, Lo dicho, Ourense hay que vivirlo.