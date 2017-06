En verán, Campus Tecnolóxico Salesianos

En dúas quendas, do 26 ao 30 de xuño ou do 3 ao 7 de xullo, todos os nenos e nenas de 4º de Primaria á 1º de ESO poden participar no Campus Tecnolóxico Salesianos. A primeira semana será de Impresión 3D; e a segunda, de Robótica e Programación. O horario da actividade será de 10.00 a 13.30 horas, con posibilidade de solicitar servizo de gardería de 9.00 a 10.00 horas. Os interesados poden acudir unha semana ou as dúas. Habrá límite de praza por orden de inscrición. O formulario para inscribirse o poden atopar na propia web do colexio (http://www.salesianos-ourense.com/).

O colexio María Auxiliadora suma así unha nova actividade de lecer e educativa que promete ser do máis interesante e divertida.