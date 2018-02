Visita á exposición monográfica "In Tempore Sueborum"

Dende o mes de decembro de 2017, o Centro Cultural Marcos Valcárcel, a igrexa de Santa María Nai e o Museo Municipal acolle a exposición "In Tempore Sueborum", unha colección composta por 262 obxectos do primeiro reino medieval de occidente, procedentes de 39 museos de 10 países europeas.

Trátase da primeira exposición monográfica sobre este reino e está a ser todo un éxito no que a visitantes se refire. Desde a súa inauguración non deixaron de sucederse as visitas aos tres espazos expositivos. Un dos últimos grupos en visitar esta colección foron un grupo de alumnos e alumnas do colexio Divina Pastora Franciscanas, que xunto ao seu profesor Gonzalo Sánchez percorreron cada unha das salas da exposición. A actividade foi do máis froitífera e aos escolares encantoulles.