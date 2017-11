O Xornal Escolar máis cinematográfico

Esta semana, o programa que presenta Conchi Pérez estará especialmente adicado ao cine. Primeiro coa entrega dos premios do concurso OUFF Escola e tamén incluirá un dos obradoiros organizados ao abeiro do Festival de Cine Internacional de Ourense, concretamente o que se lle adicou á dobraxe.

Conchi e o cámara de Telemiño desprazáronse ao Centro Cultural Marcos Valcárcel para ser testigos dun curso de dobraxe impartido por Suso Pando e Manuel Pombal, consagrados actores da escea galega. Durante a actividade, os expertos se centraron especialmente nos filmes de animación, que tanto lle gustan aos mozos e mozas-

Con este curso de dobraxe, ademais de aprender os rudimentos da arte da dobraxe, serviu para que os escolares melloren a súa competencia en lingua galega. Durante a pasada semana houbo dous cursos de dobraxe, un para nenos e nenas de Primaria e outro para o alumnado de Secundaria. Deste último evento foron testigos as cámaras do Xornal Escolar que puideron comprobar o interesante que lle resultou a actividade ao público. Esta actividade recollerase este sábado no programa Xornal Escolar, a partir das 14.00 horas.

Latricar

Esta semana a sección "Latricar" do programa Xornal Escolar tamén se adicou ao cine. Conchi Pérez quixo saber que supuña para os escolares participar no concurso do OUFF Escola e as súas impresións sobre este tipo de convocatorias no que o cine é o protagonista.

Axenda

Esta semana, na sección da Axenda do programa de Telemiño, lembrarase a todo o mundo que aínda están a tempo de participar no concurso que convoca Viaqua, IV Certamen Literario “Relatos de auga intelixente”, pensado para escolares con idades comprendidas entre os 12 e os 17 anos, esto é de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional.