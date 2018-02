Apuesta por el espectáculo

El COB afronta el sábado (18:00 horas. Telemiño) una salida mucho más complicada de lo que podría indicar la clasificación. A los ourensanos les toca padecer a un Araberri que apuesta por el baloncesto más vertiginoso de la LEB Oro. El segundo mejor ataque (83,9 puntos por partido) y la peor defensa (84). Un rival que juega siempre un baloncesto rápido y descarado. La seña de identidad de su entrenador, el ferrolano Antonio Pérez.

"No ha sido fácil. Tenemos la segunda plantilla más joven de la liga y nueve jugadores que debutan en la LEB Oro. Me he tenido que adaptar a ellos y a un estilo muy americano de entender el baloncesto", explica el entrenador del Araberri. Y hace valoración: "Creo que hasta ahora, con todas las dificultades que hemos tenido, es de sobresaliente, pero las notas se ponen a finales de abril. Queremos ganar los dos partidos que nos faltan para garantizar la permanencia y luego intentar llegar hasta donde podamos. El equipo está ilusionado y creo que podemos tener nuestro hueco en los play off".

Por juego estarán. Pocos equipos juegan un baloncesto tan atrevido y acertado como el próximo rival del COB: "Se nos han escapado dos o tres partidos muy al final, precisamente por la falta de experiencia que tenemos en la plantilla". Con esos partidos estarían todavía más arriba.

El Araberri tiene en su línea exterior un potosí de puntos. Alec Wintering y John Dee garantizan 31 cada partido. El base, desde el uno contra uno vertical y el escolta, con unos porcentajes en el tiro de tres puntos temibles. Pero hay mucho más en un equipo en el que el excobista Nemanja Mitrovic no es titular y con el cotonou Kedar Edwards sumando constantemente en las dos zonas y muchas veces a una velocidad de vértigo de una a otra.

El COB sufrirá para detener a un equipo con kilos y centímetros en el juego interior, pero sobre todo con un baloncesto tan atrevido que no deja de generar superioridades.

"Que en una ciudad como Vitoria, donde ven baloncesto de tanto nivel, digan en el Araberri hace un juego bonito es de agradecer", dice Antonio Pérez.

Imposible discutir los méritos del Araberri, pero además los vitorianos quieren ser amenaza para proyectos mucho más poderosos.

El sábado le toca padecerlo al COB: "Va a ser un partido muy duro y muy bonito. Ahora Ourense es de los equipos más duros de la liga. Sufriremos para defenderlos, pero ellos también a nosotros".