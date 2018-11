¿Aquí cuál es el malo?

A Curro Segura le encargaron devolver a Sevilla el baloncesto de élite nacional. No vale otra y sería absurdo escurrir el bulto. "Es lo que perseguimos. No hay otro objetivo", reconoce el entrenador del Betis.

Hace seis años estuvo muy cerca de asumir un reto similar (mucho más modesto) en un banquillo que mañana tendrá a su derecha: "Hace mucho de eso, pero es verdad. Estaré muy contento de saludar a los directivos que ya estaban entonces". Un dato curioso para la previa del partido y que el entrenador granadino enlaza con una análisis del rival: "El entrenador que acabó fichando aquel año en Ourense fue Gonzalo García de Vitoria y eso deja muy claro que en Ourense se ha apostado por la continuidad. El COB es uno de los clubes en los que se llevan varios años haciendo muy bien las cosas".

Elogio a los despachos y también a la pista: "Es un equipo que juega muy bien al baloncesto y en los dos últimos partidos lo ha demostrado. La victoria en Valladolid tiene mucho mérito". Y prefiere (como es lógico) relativizar la bajas de Pepo Vidal y Jhornan Zamora en el equipo ourensano: "Nosotros vamos a jugar contra un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Las jornadas entre semana siempre son diferentes, tienes menos tiempo para preparar los partidos y los equipos que juegan en casa siempre tienen un poco más de ventaja porque tiene un día más para entrenar".

Aquí estoy yo

El Betis llegará al Pazo después de sellar su nombre en la mesa de la liga. Un puñetazo rotundo ante un Palencia que llegó como líder a Sevilla y salió del pabellón casi 30 puntos abajo: "Hay equipos que juegan con siete u ocho jugadores y nosotros vamos en otro camino, tenemos otra idea. Tenemos una rotación mucho más larga y queremos que todos los jugadores se sientan protagonistas, creo que ahora lo estamos consiguiendo. El partido contra el Palencia y la forma en la que lo ganamos te reafirma sobre todo en el día, en el trabajo que estás haciendo".

El otro lado de la moneda después de un inicio de liga mucho más complicado: "Perder el primer partido no le gustó a nadie, pero seguro que también aprendimos cosas. La liga se han revitalizado mucho esta temporada. No solo porque haya equipos como nosotros o el Bilbao, si no también porque han dado un paso adelante equipos como el Palencia, el Coruña y también el Ourense".

Rival imponente para un COB muy limitado: "Máximo respeto al rival vamos a tener delante y que seguro nos va a poner las cosas muy complicadas".