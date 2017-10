Cardenas ya es mayor en Oviedo

Fran Cárdenas se hizo un hueco en la LEB Oro con el COB y se lo ganó con el Oviedo. Dos temporadas en cada club para dar después el salto a la Liga ACB con el Obradoiro. Un premio a la constancia que no se vio reflejado en el minutaje. Es precisamente lo que busca de nuevo en Asturias. Cárdenas será mañana (18:30 horas. Telemiño) una de las principales amenazas del Oviedo para un COB todavía poco fiable.

"Tener minutos, eso lo que quería cuando salí de Santiago. Tenía ganas de volver a jugar y de tener sensaciones. Voy a ir poco a poco, pero de momento estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas", asegura un base siempre con buen físico y cada vez con más tiro y liderazgo.

Ourense reconoce que habría sido también un buen destino: "Escucho a cualquier club, está claro, pero Ourense y Oviedo sin muy especiales. Tenía varias opciones sobre la mesa, pero tenía claro que la del Oviedo era la que más que convencía. El club ha avanzado mucho en profesionalismo y se nota en el día a día".

Ahora está obligado a ser una de las referencias de un Oviedo al que se le tienen que empezar a exigir objetivos ambiciosos. Un equipo que debería tener plaza fija en los play off aunque el discurso de la modestia queda claro que es obligatorio: "Tenemos un buen equipo, pero no podemos pensar en ningún puesto. Esta liga es muy igualada cualquiera te puede ganar. Lo hemos visto la última jornada. Tenemos que pensar en mejorar cada semana y nada más, luego ya veremos en qué puesto acabamos la liga y si jugamos los play off".

El partido contra el Araberri es un buen toque de atención para el Oviedo. Repite en Pumarín y está claro que "no podemos permitirnos dos derrotas seguidas". Y añade un detalle que ya es un clásico de esta liga, el 'Efecto Pumarín': "El pabellón se nos queda un poco pequeño, pero para esta liga es perfecto. Aquí hay rivales que se encogen cuando salen a jugar y eso lo tenemos que aprovechar".

"El COB saldrá para arriba"

Pista complicada, rival exigente y un COB con dudas después de tres derrotas en tres partidos. El partido sonaría a '1' fijo en cualquier quiniela, pero ni el COB apostaría por ello ni el Oviedo se fiará.

"El COB tiene buenos jugadores y con calidad, pero además tiene a uno de los mejores entrenadores de la categoría. Todos tenemos claro que saldrá para arriba. Tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos ganar al COB. En el último partido no hicimos nuestro trabajo y cuando pasa eso en esta liga pierdes", dice el ex cobista. Y bromea: "Espero que el COB empiece a ganar partidos muy pronto, pero que lo haga después de este sábado (por mañana)".

Lo que haga Fran Cárdenas será una de las claves del partido. Un buen examen además para un jugador que busca buenas sensaciones, su rival Reggie Johnson.