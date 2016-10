Castellón, peligro a la vista

El COB recibe mañana en el Pazo (21,00 horas) a uno de los equipos que deberían aceptar el cartel de 'su liga'. Uno de los candidatos a la permanencia pero con nivel para ocupar uno de los puestos de play off. La clase media de una competición apelotonada en esa zona.



En su segunda temporada en la LEB Oro, el TAU Castellón aspira a consolidarse dando un paso adelante en todos los frente. Luce patrocinador nuevo en la camiseta y con pasado histórico en el baloncesto nacional, tiene una plantilla más larga y amplía el apoyo social en una ciudad a la que todavía le suena a nuevo este deporte a nivel profesional.



Cambian algunos apellidos pero no la filosofía que los llevó hasta esta liga y a mantenerse sin tirar de calculadora en el estreno. El juego del Castellón no admite negociación. Todos a correr y libertad en la toma de decisiones. Un baloncesto atrevido y atractivo. Un rival complicado para un COB todavía a medias entre la cancha y el diván para mejorar el juego y asimilar los golpes.



La llegada de Borja Arévalo apuntala el estilo y el proyecto. Uno de los bases ya contrastados en la competición y que juega mejor a campo abierto que masticando los ataques. Sin duda, lo que sea capaz de hacer es el ex jugador del Rioja tendrá mucho que ver en el resultado clasificatorio de su equipo. Hasta ahora destaca. Promedia 11 puntos y 6,5 asistencias en la dos primeras jornadas de liga.



Con Joan Faner en pista no cambia mucho el decorado. Al menos en la velocidad del juego aunque este base con mucha más facilidad para anotar desde la distancia e incluso más descaro que Arévalo.



Otro de los pilares del equipo también es cara nueva. Edu Durán agradecerá el libro de estilo del Castellón. Extraordinario tirador y anotador. Brilló en la LEB Plata y cumplió en su estreno en el Palma Air Europa. Aquí deberían subir sus números. Un jugador capaz de estar año sí y año también por encima del 40 por ciento de acierto en los triples. Por ahora se acerca ¡al 60! Arévalo y Durán, claves para el Castellón y para el dominio que aspire a tener el COB sobre el partido.



Porque los ourensanos también tendrán en la debilidad defensiva del alero un punto en el que insistir. O en los problemas del base para anotar cuando se le concede el tiro exterior. O directamente conseguir que el Castellón juegue a menos posesiones. Corra menos.



Porque el resto del juego exterior puede anotar pero el peso lo llevan lo ya sabidos.



'Charly' García y Joan Cabot tienen puntos en las manos, muchos, pero el primero no está teniendo puntería y el segundo todavía no ha debutado por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en la gira que el equipo realizó en China este verano.



En la zona



La batería de tiradores del Castellón se amplia con dos interiores con más facilidad para jugar alejados del aro.



Sergio Rodríguez jugó a buen nivel en Navarra y repite en la categoría. El canario ya destrozó al COB la campaña en el partido disputado en Pamplona. Kyle Coooper no tiene termino medio en este inicio de temporada. Gran partido en Vitoria y negado de cara al aro ante el Barça B. Complicado para los pares del COB.



Fede Ucles, el norteamericano Alex Herrera y Maodo Nguirane son las referencias interiores. El senegalés es el que mejor está jugando. Acertado en el tiro de media distancia y contundente cerca de los aros. Plantilla equilibrada y sin dependencias para examinar de nuevo en el Pazo a un COB que empieza a estar presionado.