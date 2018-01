Cita con la esperanza para el COB

El COB hace tiempo que arrinconó su temporada a una lucha sin margen de maniobra contra el calendario, los rivales y sí mismo. Recibe al Huesca (12:00 horas) y lo hace sabiendo que buena parte de sus pocas opciones de permanencia pasan por ganar este partido. No porque el rival sea más o menos directo, que no lo parece, si no porque la capacidad para dar esquinazo a los miedos y las dudas que han ido aniquilando su juego depende de no desaprovechar el optimismo de las última victoria.

La clasificación seguirá siendo una lastre enorme para los ourensanos pase lo que pase, pero la forma de mirarla, antagónica. Ganar implicaría creer que los fichajes han cambiado realmente la dinámica y que los que están pueden ser suficientes para completar una segunda vuelta notable y aspirar a la gesta (8 victorias en 17 partidos). Perder dejaría el impulso de la victoria en Mallorca en la impresión de una gaseosa que se ha quedado abierta. Ruidosa, pero ya sin fuerza.

Un laberinto al que el COB quiere renunciar voluntariamente. Su entrenador intenta quitarle hierro a un partido al que le sobra: "No podemos pensar que estamos ante una final porque si no estaríamos jugando finales de aquí hasta el final de temporada. Solo pensamos en ganar el partido, pero no es un final".

La calidad del rival no obliga a un dispendio de puntos y recursos todavía impensables para los ourensanos. El Huesca es un equipo fiable y competitivo, pero no asusta. No debería. Aún siendo favorito (todos lo son contra el colista) el COB tendría que competirle el partido.

Las opciones de los ourensanos pasan por su rendimiento defensivo. Se enfrenta a la tercera mejor de la competición, a un Huesca que niega todo el tiempo la zona, pero que tampoco concede el tiro exterior. Un equipo intenso en todos los emparejamientos y muy trabajado en las ayudas. Y por ahí se suele desangrar fácilmente el COB. No es efectivo ni constante en defensa. Tiene que conseguir erradicar los errores cuando el marcador le es adverso. Cuando entra en juego la memoria.

El Huesca es mejor defensivamente. Tiene el COB en nivelar esa pelea y a la vez sacar algo de ventaja en la otra mitad de la pista. Sin Roope Ahonen, que en el mejor de los casos estará para cumplir en minutos puntuales en la rotación, tendrán que asumir Jhornan Zamora, Rokas Uzas y Reggie Johnson el peso anotador del equipo. Claves los tres para producir y para generar a un equipo que en la zona mejora con Davis Rozitis, pero que sigue necesitando de Hector Manzano y Dan Trist para tener equilibrio. Los dos han dado un paso adelante en los últimos partidos. El australiano es el único capaz de jugar cerca del aro con efectividad y el capitán juega mejor cuando más ventajas crea la circulación del balón. La llegada de Zamora lo ha ayudado.

Mucha teoría que al final se acaba resumiendo en porcentajes. Ahí es donde Verners Kohs o Víctor Moreno tendrán protagonismo. Seguro que volverán a tener tiros liberados. Quizá con la última victoria hayan recuperado el acierto que tienen por talento, pero perdido por la presión de dos debutantes en la liga.

Un partido que no salvará ni enterrará al COB, pero si parece definir si está capacitado de verdad para aspirar a lo. La primera vuelta es para olvidar, pero ganar hoy parecería un impagable borrón y cuenta nueva.

Pazo Paco Paz, 12:00 horas.