Los clubes de la LEB Oro confían en el desbloqueo de los ascensos a la Liga ACB

Los presidentes de varios clubes de la Liga LEB Oro, la segunda competición del baloncesto español tras la Liga ACB, confían en que el diálogo entre la Federación Española de Baloncesto, la ACB y el Consejo Superior de Deportes lleve a que se desbloqueen los ascensos, paralizados en el último lustro.



Tras la presentación esta mañana de la nueva temporada de LEB Oro en el Espacio 2014 de la Federación, varios presidentes de clubes de la categoría de plata aseguraron a EFE que tienen confianza en el nuevo equipo gestor de la FEB, encabezado por Jorge Garbajosa, que ven una disposición distinta por parte de la ACB, que dirige Francisco Roca, y en la mediación del CSD.



"La Federación tiene una disposición distinta, también la ACB y el Consejo Superior de Deportes que ve este problema y quiere tomar cartas en el asunto", destacó Gonzalo Ibáñez, presidente del Quesos Cerrato Palencia, campeón de la última edición de la LEB Oro.



"Creo que hay voluntad por la ACB y ese es un primer paso importante. Han formado un equipo de trabajo entre la Federación, el CSD y la ACB. Espero que antes de final de año se normalice todo esto y sepamos a qué atenernos para el final de la temporada", añadió Jaime Auday, presidente del Melilla Baloncesto.



Los equipos palentino y melillense debían haber ascendido este curso como campeón y ganador de las eliminatorias por la segunda plaza de ascenso, pero ambos declinaron la invitación por no contar con los recursos económicos exigidos; así como tampoco ascendió el Ourense, cuyo ascenso fue aplazado la campaña anterior por defectos en su auditoría, pero no pudo cumplir las exigencias.



Esta situación, que permitió permanecer en la Liga Endesa al Movistar Estudiantes -el Gipuzkoa Basket fue invitado pero decidió salir en LEB Oro- ha provocado la paralización de los ascensos y descensos durante las últimas seis campañas, en las cuales solo han subido cuatro equipos: Obradoiro, Murcia, Canarias y Andorra.



El canon de ingreso a la ACB, la asociación privada que agrupa a los clubes y gestiona la máxima competición del baloncesto español, es la clave de esta situación "enrocada", según la describen los presidentes de LEB Oro.



Un pago cifrado en algo más de 3 millones de euros, al que se unen otros ingresos como el fondo de ascensos y descensos y distintos avales que se exigen al ascender a la categoría principal del baloncesto.



"El tema pasa en cualquier caso por el canon, hay que primar lo deportivo, que es la esencia de la competición y económicamente habrá que buscar una solución. La ACB tiene que darse cuenta que el baloncesto se muere", apunta el nuevo presidente del Ourense, Camilo Álvarez.



Para el presidente del Melilla este pago para ingresar en la ACB es "difícilmente asumible" para cualquier club de LEB Oro, y cree que la asociación de clubes es consciente de ello.



"Hay negociaciones y creo que la ACB entiende que hay que cambiar esa normativa. Yo creo que poco a poco tendrá que bajar, esperamos que este año baje sustancialmente o que lo quiten, porque el equipo que ascienda se va a encontrar el mismo problema y vamos a estar siempre igual", opina.



Además, en octubre del pasado 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió un expediente a la ACB por "posibles prácticas restrictivas de la competencia" con relación a este canon, al que la ACB remitió alegaciones el pasado mes de mayo.



Para el presidente del Palencia, Gonzalo Ibañez, el expediente de la CNMC terminará siendo firme y eliminando el canon de acceso.



"La Comisión de Competencia dio un dictamen, que la ACB ha recurrido, pero creo que el dictamen se va a quedar fijo y ese canon no va a existir, que era la causa principal de que no existiera el flujo de ascensos y descensos", afirma el presidente del Quesos Cerrato.



Además, la renovación del convenio entre la ACB y la FEB, en prórroga automática durante las últimas cuatro temporadas y que Garbajosa se comprometió a renegociar antes del final de la temporada, es otro punto importante a la hora de restablecer la normalidad entre ambas competiciones.



Los tres presidentes consultados, representantes de los últimos tres clubes con opciones a ascender a la Liga Endesa, coinciden en las expectativas positivas que genera el equipo de Garbajosa y en la necesidad de revitalizar la LEB Oro como competición "clave" para el crecimiento del baloncesto nacional, una Liga en la que el 65% de los jugadores son españoles y la totalidad de los entrenadores.



"Creo que la LEB Oro si no se elimina el canon, o se rebaja o se toma una decisión, se muere. A los equipos cada vez nos cuesta más atraer a aficionados a los pabellones y las plantillas las hacemos en función a los presupuesto", finaliza Camilo Álvarez, presidente del Ourense.